Выговор объявлен сотруднику минкультуры, который прислал в СПЧ ссылку на пиратскую копию ленты «Смерть Сталина»
Строгий выговор объявлен сотруднику министерства культуры, который прислал в СПЧ ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» в социальной сети «Одноклассники». Об этом ТАСС сообщил замминистра культуры Сергей Обрывалин. Он добавил, что сотрудник допустил халатность. Напомним, СПЧ попросил министерство предоставить копию фильма для изучения членами совета и межведомственной рабочей группы.
Минкульт отозвал прокатное удостоверения у фильма «Смерть Сталина» за два дня до премьеры в России.
Комментарии18
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dobro_vam_v_dom 01 марта 2018 | 20:39
Фильм совершенно примитивный и откровенно пошлый. В худших традициях антисоветского голливудского бреда. Меня хватило на 10 минут просмотра. потом начало подташнивать.
stea1th_wa1ker 01 марта 2018 | 20:49
dobro_vam_v_dom: Уважаемый, новость была немного о другом. Никого не волнует ваше личное мнение по поводу фильма.
evgolius7 01 марта 2018 | 20:51
У чиновников от ничегонеделания мозг взрываеться...
А ведь нехилую зарплату имеют...
Как же всё убого у нас в стране...ум не в цене стал...
Главное угадать чего желает барин...
pyfrjvsqfldjrfn 01 марта 2018 | 20:53
dobro_vam_v_dom: Ну, да, из тебя добро, как из... ну, в общем, так и прёт.
stas_russkiy 01 марта 2018 | 20:50
dobro_vam_v_dom: "...Фильм совершенно примитивный и откровенно пошлый..."
...однако, комиссия с драпекой так перепугалась точного сходства с плешивым фюрером и его холуями, что срочно запретила прокат. А это самая высшая оценка от озёрной банды.
vor__mbh 01 марта 2018 | 20:53
Фильмишко весьма бездарный и глуповатый - шикарное зрелище для продажного хомяка и тупого пендоса ;-D
rabin_tagor 01 марта 2018 | 21:03
vor__mbh: серьезно?
А Вы смотрели?
Где, если не секрет?
И зачем, тоже если не секрет?
midnightblues 01 марта 2018 | 21:02
dobro_vam_v_dom: Может-подташнивать от совка стало?/
ka_mate 01 марта 2018 | 20:54
Фильм конечно посмотрел,
смотрел потому что запретили,
из за чего его надо было запрещать не понял.Более менее
правдиво описываются события тех лет,
что же тут оскорбительного?
sparky 01 марта 2018 | 20:58
За что выговор? Человек знает, где смотреть запрещенные фильмы, так его похвалить нужно, что он другим подсказывает.
Вон два ватника dobro_vam_v_dom и vor__mbh посмотрели и еще сильнее Сталина полюбили.
svetalana 01 марта 2018 | 21:04
sparky: "Вон два ватника dobro_vam_v_dom и vor__mbh посмотрели и еще сильнее Сталина полюбили."
Вряд ли смотрели. "Не читал, но осуждаю" - как их начальники научили, так и высказываются. Дети вертухаев.
midnightblues 01 марта 2018 | 21:04
sparky: Что то фамилие Обырвалирн на Абырвалг шибко похожа
pusto1 01 марта 2018 | 21:05
sparky: всё просто, это кино про них и снято, а повода запретить кино нет
virgenu 01 марта 2018 | 21:11
Никому не сметь своё мнение иметь. Забыл холоп, из чьих рук пищу жрёт.
koshkairina 01 марта 2018 | 21:39
virgenu: а теперь придется всем портянкам переобуться на ходу))): https://www.dp.ru/a/2018/02/28/Net_problem_voobshhe_Pro
koshkairina 01 марта 2018 | 21:31
Ишь чего удумали: копию им для изучения! По мнению нашей прачечной, запрещать надо НЕ ГЛЯДЯ!(((
zemljanka 01 марта 2018 | 21:38
Большие изучатели!
Уже все посмоьреди.
И забыли тупой фильм.
nds 01 марта 2018 | 21:40
Отличный фильм. Очень нужный. Он в каком-то смысле подобен хорошей карикатуре, которая "работает", потому что всегда схватывает самое характерное и главное. Авторы смогли представить сталинщину так, как она есть.