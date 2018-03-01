Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении

Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт. Напомним, в ходе послания федеральному собранию Путин три четверти часа говорил о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире и делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны.