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20:30, 01 марта 2018

Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении

Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт. Напомним, в ходе послания федеральному собранию Путин три четверти часа говорил о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире и делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны.

Комментарии

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stas_russkiy 01 марта 2018 | 20:58

"...он выступил с обращением к Федеральному собранию. Это было ужасное зрелище. Беспрерывно кашлявший плешивый старикашка взобрался на трибуну и два часа размахивал перед всем миром своей ядерной пиписькой, демонстрируя старые мультики-ужастики. С громадным энтузиазмом Крым Пут Ин рассказывал, как он может уничтожить США. Простите, но это было известно с 1962 года, со времен Карибского кризиса. Также, как и то, то США не менее гарантированно могут уничтожить СССР(Россию).

Страшнее и отвратительнее самого Крым Пут Ина была только его «элита», прерывавшая съехавшего с катушек пахана аплодисментами стоя..."

А. Пионтковский
https://rusmonitor.com/a-piontkovskijj-o-situacii-v-strane-v-rossii-sgushhaetsya-atmosfera-polnogo-krakha-i-provala-rezhima.html

dvch_nic 01 марта 2018 | 21:03

stas_russkiy: Новость:
В России создана баллистическая ракета по технологии "Стеллс"! Ракета абсолютно не обнаруживается радарами. Трехступенчатая деревянная ракета оснащена…

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Бжезинский: Путин знает, что РФ не готова даже к локальной войне - Путин понимает это, но прибегает к контрпродуктивной демонстрации своего ядерного потенциала, не осознавая последствий.

idshoohov 01 марта 2018 | 21:28

Снова гонка вооружений? Ведь мы это уже проходили. Чем это кончилось можно узнать у Горбачёва. Жаль Рейгана уже нет.

vise1 01 марта 2018 | 20:59

Путин , Сармат тебе в МРОТ !

nds 01 марта 2018 | 21:00

Тут аналитики рассказывали, что смысл заявлений Путина о новом оружии в том, что с ним - Путиным - Штатам надо договариваться, потому что Путин гораздо круче товарища Ким Чен Ына. А сам Путин - ну очень миролюбивый!
Пентагон с ходу ответил - готовы защищать свою страну.
Какой результат? Путин с надутыми щеками.

svetalana 01 марта 2018 | 21:00

Злоупотребление ботоксом негативно сказывается на мозгах.

sab171 01 марта 2018 | 22:17

svetalana: ботокс применяется когда мозги уже на бекрень

j_partizan 01 марта 2018 | 21:00

Поздравляю с успехом!
Хотя и очень удивлён этому.
Как можно, что либо создать в стране, в которой уничтожена промышленность.

monkur 01 марта 2018 | 21:05

j_partizan: Покрасили старые ракеты:)

bekipp 01 марта 2018 | 21:01

То есть меня хотят убедить в том, что я хочу защищаться тогда, когда на меня ни кто не нападает. Я сам, типа, не понимаю чего хочу. А новое оружие меня должно воодушевить? Чего - то не очень.

natayak 01 марта 2018 | 21:03

Ну да, ну да. Знаем. И верим. Каждому слову. Особенно верим тому, что это ну совсем, совсем не похоже на новую гонку вооружений.

ugiazov 01 марта 2018 | 21:04

Путин похвалился новыми баллистическими ракетами, от которых нельзя защититься. А американцы совершенствуют ПРО. Кто же агрессор?

srk2658lu 01 марта 2018 | 21:05

И зачем раскрывать военные секреты?
Только для того, чтобы бандюгану побахвалиться перед миром.
И пальцы растопырить!

virgenu 01 марта 2018 | 21:06

Пустословие, называемое обращением Путина к Федеральному собранию имеет целью запугать мир и заставить его начать переговоры с позиции силы.Логика блатного из под подворотни. Налогоплательщик оплачивает это безобразие и голосует за Путина. Умом Россию не понять.

(комментарий скрыт)

koleg197 01 марта 2018 | 21:13

даже если переворот,останется кто-то верен и запустит какую-нибудь воеводу полетать

ihor_syvoryj 01 марта 2018 | 21:17

Из достоверных источников известно, что Россия разработала и тайно приняла на вооружение бомбу-ракету "Урюпинск".
Принцип этого оружия не имеет аналогов в мире.
Город, в который попадает эта бомба, немедленно превращается в Урюпинск!
Постановке на боевое дежурство предшествовали тщательные и тайные испытания на российских городах.

velbkeirf1 01 марта 2018 | 21:32

Эпохальная речь, однополярному миру пришел кирдык и это самое главное -избавление от иллюзий о возможности уцелеть при глобальном конфликте, теперь дело за малым роспуск бессмысленного НАТО ,демонтаж по всему миру американских баз и за стол перегаворов

velbkeirf1 01 марта 2018 | 21:35

velbkeirf1: простите переговоров

sab171 01 марта 2018 | 21:35

америкосы в трансе, после таких ракет, беспилотных лодок и чего-то еще мы же их завалим йотафонами, ладами, камазами, матрешками и балалайками, я уже не говорю об виолончелях, а если ту-160 в пассажирский переделают- каюк боингу и аэрбасу, о-хо-хо- как же на далеко мы их обошли.

velbkeirf1 01 марта 2018 | 21:43

sab171: да лучше уж балалайками, чем оружием в школах и семьями где мужики пиндюрят друг друга в задний проход

sab171 01 марта 2018 | 22:21

velbkeirf1: оставь балалайку, выбрось из дому что ихнее, скоро придут проверять- не выбросил, отпиндюрят.

(комментарий скрыт)

vallecano 01 марта 2018 | 21:42

Говорить путя может всё, что угодно, вот только в данном случае он выглядит как моська, лающая на слона

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