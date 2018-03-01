Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев снимет русскоязычный сериал для американской студии Paramount Television

Сюжет пока держится в секрете, известно лишь, что в его основе — оригинальная идея самого Звягинцева и одного из сценаристов фильма «Нелюбовь» Олега Негина, — сообщает издание Nation News. Сериал снимут в жанре психологического триллера, действие будет происходить в Москве. Съемки начнутся в этом году. В первом сезоне выйдет около десяти серий.