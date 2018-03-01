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20:02, 01 марта 2018

Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев снимет русскоязычный сериал для американской студии Paramount Television

Сюжет пока держится в секрете, известно лишь, что в его основе — оригинальная идея самого Звягинцева и одного из сценаристов фильма «Нелюбовь» Олега Негина, — сообщает издание Nation News. Сериал снимут в жанре психологического триллера, действие будет происходить в Москве. Съемки начнутся в этом году. В первом сезоне выйдет около десяти серий.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 01 марта 2018 | 20:22

Звягинцев - талантливый человек. Но ему в глаз, как в сказке Андерсена, попали осколки кривого зеркала. Он почему-то все видит в черном цвете и фильмы снимает соответствующие.

compare 01 марта 2018 | 20:30

dobro_vam_v_dom: возьмитесь вы за "дело",что мешает?(только не жалуйтесь на них,что в штанах) осчастливите мир "зашибительными" сериалами,где все будут розовыми слониками под розовыми облаками...

zilbershtein__ 01 марта 2018 | 20:36

Чтобы заставить задуматься, пишт про проблемы, про сложность взаимоотношений и т.п.
А чтобы не морщить моск есть соловьиный помёт и т.п. хрень для овощей.

dvch_nic 01 марта 2018 | 21:00

Все это хорошо, но непонятно для кого это снимают и где пеоказывать будут?
Для русскоязычной Америки?
ну там есть миллионов 5, не более. этого недостаточно.
Ну в Израиле еще пару миллионов наскребут. И все. маловато.
А в Москве кто же показывать разрешит.
разве что в интернете.

zilbershtein__ 01 марта 2018 | 21:20

dvch_nic:
\\ Для русскоязычной Америки?

Уже туева хуча десятелетий существует дуюляж )

ilja13 01 марта 2018 | 22:53

За счет бюджета снимет свой "шедеврал" болезный?

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