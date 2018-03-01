Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев снимет русскоязычный сериал для американской студии Paramount Television
Сюжет пока держится в секрете, известно лишь, что в его основе — оригинальная идея самого Звягинцева и одного из сценаристов фильма «Нелюбовь» Олега Негина, — сообщает издание Nation News. Сериал снимут в жанре психологического триллера, действие будет происходить в Москве. Съемки начнутся в этом году. В первом сезоне выйдет около десяти серий.
Комментарии6
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dobro_vam_v_dom 01 марта 2018 | 20:22
Звягинцев - талантливый человек. Но ему в глаз, как в сказке Андерсена, попали осколки кривого зеркала. Он почему-то все видит в черном цвете и фильмы снимает соответствующие.
compare 01 марта 2018 | 20:30
dobro_vam_v_dom: возьмитесь вы за "дело",что мешает?(только не жалуйтесь на них,что в штанах) осчастливите мир "зашибительными" сериалами,где все будут розовыми слониками под розовыми облаками...
zilbershtein__ 01 марта 2018 | 20:36
Чтобы заставить задуматься, пишт про проблемы, про сложность взаимоотношений и т.п.
А чтобы не морщить моск есть соловьиный помёт и т.п. хрень для овощей.
dvch_nic 01 марта 2018 | 21:00
Все это хорошо, но непонятно для кого это снимают и где пеоказывать будут?
Для русскоязычной Америки?
ну там есть миллионов 5, не более. этого недостаточно.
Ну в Израиле еще пару миллионов наскребут. И все. маловато.
А в Москве кто же показывать разрешит.
разве что в интернете.
zilbershtein__ 01 марта 2018 | 21:20
dvch_nic:
\\ Для русскоязычной Америки?
Уже туева хуча десятелетий существует дуюляж )
ilja13 01 марта 2018 | 22:53
За счет бюджета снимет свой "шедеврал" болезный?