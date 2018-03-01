В ЕСПЧ опровергли существование некоей особой линии в отношении вердиктов, касающихся России

К Российской Федерации не относятся как-то иначе, чем к другим странам, заявили РБК в пресс-службе суда.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что российские власти могут денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и прекратить сотрудничать с ЕСПЧ, если антироссийская линия в решениях суда не будет скорректирована.

Представитель генсека Совета Европы сообщил РБК, что от российских властей пока не поступало никаких официальны уведомлений о денонсации конвенции. Анонимные источники и неподтвержденные сообщения в Совете Европы не комментируют.