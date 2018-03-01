В ЕСПЧ опровергли существование некоей особой линии в отношении вердиктов, касающихся России
К Российской Федерации не относятся как-то иначе, чем к другим странам, заявили РБК в пресс-службе суда.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что российские власти могут денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и прекратить сотрудничать с ЕСПЧ, если антироссийская линия в решениях суда не будет скорректирована.
Представитель генсека Совета Европы сообщил РБК, что от российских властей пока не поступало никаких официальны уведомлений о денонсации конвенции. Анонимные источники и неподтвержденные сообщения в Совете Европы не комментируют.
Комментарии7
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ugiazov 01 марта 2018 | 20:14
от российских властей пока не поступало никаких официальны уведомлений о денонсации конвенции. \\
От властей не поступало, но пробный шар запущен. Как отреагирует народ? Киселёвы-соловьёвы подольют масла в огонь и - пожалуйста, "по просьбе трудящихся."
vor__mbh 01 марта 2018 | 20:32
Всему Миру давно и хорошо известно - НИКТО так не соврёт, как Госдеп, ЕСПЧ, ВАДА, МОК, Сисян и, соответственно, любой натовец.
Факт!
ura_123 01 марта 2018 | 20:16
Ну как же-как же??? А рассеюшка в кольце врагов,вокруг русофобы,а ответить нечем окромя ледяного петуха от якутского художника!!!
dobro_vam_v_dom 01 марта 2018 | 20:16
ЕСПЧ очень политизированный суд. Вообще понятие "права человека" - чистая политика. Ни в одной стране мира не существуют идеальные "права человека". Правозащитники почему-то не замечают унизительное бесправное положение женщин в Саудовской Аравии, но гневно обличают Россию, законы которой запрещают пропаганду гомосексуализма среди молодежи.
zztop1960 01 марта 2018 | 20:26
dobro_vam_v_dom: ЕСПЧ и Саудовская Аравия ? С каких это пор Саудовская Аравия часть Европы ?
oldcitizen 01 марта 2018 | 20:38
dobro_vam_v_dom: ЕСПЧ очень политизированный суд
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Внимательно слежу за его вердиктами. Если он и политизированный, то только в том смысле, что решения против России принимает с очень большой осторожностью. Ему тоже надоел визг про "двойные стандарты".
А "законы" о защите чувств верующих и пропаганде гомосексуализма в мире без смеха не читают. На одну чашу с ними можно ставить какие-нибудь средневековые законы, которые остались курьёзами. Вроде запрета жениху венчаться в клетчатой рубашке и т.д. Но у нас по этим "законам" людей сажают.
compare 01 марта 2018 | 20:28
если опровергли.значит так оно и есть. а как иначе? если у нас,что-то опровергают,предполагается достаточность такого ответа?