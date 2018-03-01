Сегодня в широкий прокат выходит фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов»
Создатели фильма «Довлатов» обсуждали сценарий с вдовой и дочерью писателя, — сообщил режиссер ленты Алексей Герман-младший:
«Для меня это время, эти люди, не только Довлатов, но и окружение Довлатова — последняя вершина русской литературы. Мы решили попытаться сделать выдуманный кусочек какой-то биографической его жизни. То есть мы не претендуем ни на какую документальность. Это наше восприятие, наша дань уважения замечательному времени, где была невероятная плотность, на мой взгляд, литературы, живописи, театра. Собственно говоря, это наше такое объяснение в любви этим людям».
Фильм недавно стал лауреатом Берлинале. В прокате фильм будет всего 4 дня
Комментарии2
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noxepy_1488 01 марта 2018 | 10:10
О кастинге прихожане Большой хоральной синагоги узнали по объявлению.
– К нам пришла помощник режиссёра по актёрам и стала снимать всех присутствующих анфас и в профиль, – рассказала Metro сотрудник Большой хоральной синагоги Алла Брук. – Я сфотографировалась и забыла об этом эпизоде. А через некоторое время мне позвонили и пригласили на примерку. Главный художник по костюмам и жена Германа Елена Окопная и её помощницы предлагали мне надеть разные костюмы, туфли, прикидывали, что можно сделать с моей причёской. Прошло ещё какое-то время, и меня позвали на съёмку массовой сцены, где Бродский читает стихи. Я должна была потягивать вино из бокала и курить. Снимали часов 12, за это время пришлось выкурить десять сигарет! В какой-то момент подошёл Герман, показал на меня и сказал: "Она!" Мне дали слова. В результате сыграла дочь пожилой женщины, которая заговорила с Довлатовым. Мне нужно было два раза сказать: "Мама, пойдём!" Снимали много дублей: то я говорила свои слова слишком медленно, то слишком бы стро. Устала очень, но оно того стоило.
noxepy_1488 01 марта 2018 | 10:15
noxepy_1488: В фильме есть сцена прощания с одним из героев. Молодые евреи неожиданно для зрителей начинают читать православную молитву об усопших.
– В 70-е годы такого не могло произойти, – говорит ещё один участник массовки, член еврейской общины 86-летний Дмитрий Резников. – Религиозными мы не были. Скорее могли "Катюшу" спеть, чем прочесть молитву. Но я в этой сцене не участвовал. Меня пригласили в эпизод, где Бродский читает свои стихи, а мы, представители интеллигенции, его слушаем. Снимали в огромной расселённой квартире. Я с интересом следил за съёмочным процессом. Актёр Милан Марич внешне очень похож на Довлатова. А вот у Артура Бесчастного, сыгравшего Бродского, ничего общего со своим героем нет. Не понимаю, почему режиссёр выбрал этого актёра. В начале 70-х я встречал Иосифа в Доме писателей и кафе поэтов, прекрасно его помню.