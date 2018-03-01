Сегодня в широкий прокат выходит фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов»

Создатели фильма «Довлатов» обсуждали сценарий с вдовой и дочерью писателя, — сообщил режиссер ленты Алексей Герман-младший:

«Для меня это время, эти люди, не только Довлатов, но и окружение Довлатова — последняя вершина русской литературы. Мы решили попытаться сделать выдуманный кусочек какой-то биографической его жизни. То есть мы не претендуем ни на какую документальность. Это наше восприятие, наша дань уважения замечательному времени, где была невероятная плотность, на мой взгляд, литературы, живописи, театра. Собственно говоря, это наше такое объяснение в любви этим людям».

Фильм недавно стал лауреатом Берлинале. В прокате фильм будет всего 4 дня