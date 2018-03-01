Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале»
Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места. Грудинин напомнил, что кандидаты в президенты направили руководству Первого канала письмо с предложением изменить формат дебатов, но оно было проигнорировано.
Комментарии4
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pro_hanov 01 марта 2018 | 10:09
Это позорное шоу имеет лишь одну задачу: показать доверчивым телезрителям, что в стране с 140 млн. граждан нет альтернативы сидящему уже 18 лет у власти Путину.
patrik02 01 марта 2018 | 10:13
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале»...
Форма и время проведения дебатов должна зависеть от желания кандидатов - всем кандидатам нужно предоставлять столько время на федеральных каналах, сколько им нужно для того, чтобы донести свою позицию до избирателей.
evgolius7 01 марта 2018 | 10:09
Смелый поступок!!!
А на хрена ходил?...Чего с Жириком слабо?
Скорее бы этот цирк заканчивался....Пусть лох и дальше правит...
Долго? Не долго не важно...
У него проблемы со временем....
nik213 01 марта 2018 | 10:14
Когда плешивый плюет народу в лицо, демонстративно игнорируя дебаты, покинуть студию его карманного канала - это поступок