2 человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в жилом доме в подмосковном Раменском

Возгорание возникло на втором этаже пятиэтажки. Из здания были эвакуированы несколько десятков жильцов. По данным источника «Интерфакса», мог взорваться бытовой газ. Разрушены 5 межквартирных перегородок. Сейчас на месте работают экстренные службы.