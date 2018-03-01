Задержание россиянина с наркотиками в чемодане в аэропорту Буэнос-Айреса не связано с «делом о кокаине»

Так заявили в российском диппредставительстве.

Информацию о задержании гражданина России в рабочем порядке сообщила в посольство полиция аргентинского аэропорта. Официального уведомления пока не поступало, сказано в сообщении российского диппредставительства, передает ТАСС. Задержанный не обращался с просьбой о содействии, но сотрудники консульства встретятся с ним в ближайшее время и окажут необходимую помощь. Полиция Аргентины в воскресенье задержала гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина, отметили в министерстве безопасности страны. Наркотические вещества находились в багаже с двойным дном. Имя задержанного россиянина пока не раскрывают, известно только, что ему 50 лет. По данным газеты Сlarin, мужчина планировал из Буэнос-Айреса вылететь в Германию рейсом авиакомпании Lufthansa.

В феврале стало известно об обнаружении в российской школе при посольстве в Буэнос-Айресе 389 килограммов кокаина, наркотики находились в чемоданах.