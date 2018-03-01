Задержание россиянина с наркотиками в чемодане в аэропорту Буэнос-Айреса не связано с «делом о кокаине»
Так заявили в российском диппредставительстве.
Информацию о задержании гражданина России в рабочем порядке сообщила в посольство полиция аргентинского аэропорта. Официального уведомления пока не поступало, сказано в сообщении российского диппредставительства, передает ТАСС. Задержанный не обращался с просьбой о содействии, но сотрудники консульства встретятся с ним в ближайшее время и окажут необходимую помощь. Полиция Аргентины в воскресенье задержала гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина, отметили в министерстве безопасности страны. Наркотические вещества находились в багаже с двойным дном. Имя задержанного россиянина пока не раскрывают, известно только, что ему 50 лет. По данным газеты Сlarin, мужчина планировал из Буэнос-Айреса вылететь в Германию рейсом авиакомпании Lufthansa.
В феврале стало известно об обнаружении в российской школе при посольстве в Буэнос-Айресе 389 килограммов кокаина, наркотики находились в чемоданах.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 01 марта 2018 | 10:05
Глядя на физиономии Лаврухи и его злобной трольчихи, создаётся впечатление, что они там ни дня не могут прожить без кокса.
patrik02 01 марта 2018 | 10:09
Полиция Аргентины в воскресенье задержала гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина...
Что за беспредел, такими темпами Москва станет без кокаина, что будут делать "серебренниковы", "фишманы", "собчаки"... где они будут отовариваться? Или на "Боярышник" перейдут?
antiboh 01 марта 2018 | 10:06
Налаженный канальчик,однако. А этот -заблудился..
dr_alfalcon 01 марта 2018 | 10:10
Если в мире еще люди которые верят в прохладные мидовские истории?