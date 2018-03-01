Сегодня должен быть оглашён приговор участнику митинга 12 июня школьнику Михаилу Галяшкину
Накануне прокурор попросила приговорить его к полутора годам колонии.
Во время не санкционированной акции на Тверской подросток распылил газовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии. Адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин просил заменить уголовное наказание штрафом. Однако эта норма применяется редко, признал он в интервью «Эху Москвы».
Бадамшин напомнил, что его подзащитный извинился перед сотрудником Росгвардии и возместил ему моральный ущерб.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 01 марта 2018 | 09:36
Парень доброе дело сделал. Был против коррупции и распылил газ в морду продажного гвардейца ворья. Его наградить надо.
ivorytower 01 марта 2018 | 09:49
Настя рыбка - племянница навального. Он писал об этом в твиттере в 2011 году. Потом удалил посты.
ivorytower 01 марта 2018 | 09:52
Михаил Галяшкин - любовник насти рыбки. Это она ему баллончик подсунула. А сам он ни в чем не виноват. Он хотел лишь по быстрому подзаработать 10 тысяч еврейков.
liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 09:53
ivorytower: Значит точно посадят рыбку. Забавно получается: сидят родственники, а жертвой режима объявляется навальный :)
evgolius7 01 марта 2018 | 10:05
Перевести на Рыбку это очень патриотично...
Говорить о том что мочат школяров это не для козлов из Ольгино....
Аллё...ваим на рабочем месте разрешают облизывать портрет Рыбки?
Или вы это делаете подпольно?
А по теме....власть показывает свою слабость...
Они боятся даже школьников.
Но как же смело гавкают на весь мир...
repmvbx_y 01 марта 2018 | 09:51
/Его наградить надо./
_________________
А тебя надо лечить.
ivorytower 01 марта 2018 | 09:55
russkie_za_sverjenie: /Был против коррупции/
Против коррупции обычно те, кто сам хочет запустить лапу в шубохранилища. Пример: укрохунта. Педя обогатился в разы, а по коррупции щеневмерляндия вышла на первое место в Европе.
protiv777 01 марта 2018 | 10:07
russkie_za_sverjenie: Я абсолютно с вами согласен. И до сих пор испытываю возмущение из за того, что людей, очистивших Россию от кудрявой мрази не наградили, а посадили.
liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 09:49
Еще один малолетний былан из-за навального себе жизнь сломал. Теперь будет ждать когда лёха ему 10 тыс евро добудет :)
trans 01 марта 2018 | 09:55
Был бы мажор, еще бы полиция перед ним извинялась.
skulllll 01 марта 2018 | 09:55
Зато с десяткой тысяч евро...
protiv777 01 марта 2018 | 10:04
А ведь в исключительной, самой демократичной стране мира этот малолетка просто получил бы пулю в лоб.