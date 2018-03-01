Сегодня должен быть оглашён приговор участнику митинга 12 июня школьнику Михаилу Галяшкину

Накануне прокурор попросила приговорить его к полутора годам колонии.

Во время не санкционированной акции на Тверской подросток распылил газовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии. Адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин просил заменить уголовное наказание штрафом. Однако эта норма применяется редко, признал он в интервью «Эху Москвы».

Бадамшин напомнил, что его подзащитный извинился перед сотрудником Росгвардии и возместил ему моральный ущерб.