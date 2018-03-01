Задержанные в Таиланде Алекс Лесли и Настя Рыбка, нанесли своими действиями ущерб репутации королевства

Задержанные в Таиланде Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные, как Алекс Лесли и Настя Рыбка, нанесли своими действиями ущерб репутации королевства. Об этом заявил представитель местной полиции. По его словам, в Таиланде привлекают к ответственности всех без исключения иностранцев, которые нарушают законы.

Напомним, Лесли и Рыбку задержали за проведение незаконных секс-тренингов в Паттайе. Им грозит штраф и депортация.