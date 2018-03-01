Задержанные в Таиланде Алекс Лесли и Настя Рыбка, нанесли своими действиями ущерб репутации королевства
Задержанные в Таиланде Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные, как Алекс Лесли и Настя Рыбка, нанесли своими действиями ущерб репутации королевства. Об этом заявил представитель местной полиции. По его словам, в Таиланде привлекают к ответственности всех без исключения иностранцев, которые нарушают законы.
Напомним, Лесли и Рыбку задержали за проведение незаконных секс-тренингов в Паттайе. Им грозит штраф и депортация.
Комментарии14
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che21 01 марта 2018 | 09:37
какрй ущерб можно нанести этому королевству трансвеститов .проституток и педерастов?
liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 09:45
che21: Даже проститутки и педерасты брезгуют общением с российской несистемной оппозицией. Теперь рыбке с лесли одна дорога - на украинду. Там подобного много :)
ivorytower 01 марта 2018 | 09:59
liberal_vulgaris: Еще сышыасты любят у себя собирать всякий сброд. Вся верхушка СС, после окончания второй мировой, благополучно оказалась в штатах.
anemon 01 марта 2018 | 10:09
liberal_vulgaris: Так чего ж за ними чуть не президенский самолет высылают, чтобы вывезти в росинду?
nelibermot15 01 марта 2018 | 09:55
che21: тот самый случай, когда выгоняют из борделя за бл.дство )))
a_111111 01 марта 2018 | 10:01
che21: иностранные проститутки и сутенеры отбирают хлеб у местных. Это защита отечественного производителя услуг...
marina27 01 марта 2018 | 10:02
che21: За лицензию не заплатили )))
a_111111 01 марта 2018 | 09:41
А пороть будут?
gotoviy_emigrant 01 марта 2018 | 09:59
a_111111: Будут. В два хлыста, обоих
protiv777 01 марта 2018 | 10:12
gotoviy_emigrant: a_111111: Так как на Эхе Навальный практически признан ее сутенером, то пороть нужно и его.
crazy_frog 01 марта 2018 | 10:09
a_111111: И даже драть!
sarbus 01 марта 2018 | 10:07
Невысокая цена репутации у королевства,если ей можно нанести вред групповухой...
protiv777 01 марта 2018 | 10:10
Это звездный час шлюхи. Она купается в лучах Эховской славы.
Конечно не сюжет фильма "Красотка", но все же какая известность. А родители как за дочурку рады.
zztop1960 01 марта 2018 | 10:12
Они что , кого то насиловали ? Трахались , добровольно на квартире. Или секас это преступление ?