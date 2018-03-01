Финансовый баланс компаний, напрямую связанных с матерью Олега Дерипаски, достигает почти 6 миллиардов рублей
Финансовый баланс компаний, напрямую связанных с матерью предпринимателя Олега Дерипаски, достигает почти 6 миллиардов рублей. Об этом пишет еженедельник «Собеседник».
Так, по данным издания, на 70-летнюю женщину оформлены различные земельные участки, яхты, особняки и офшоры. География бизнеса – от Краснодарского края и до Дивеево с Хакассией до Санкт-Петербурга и Москвы. «Собеседник " подчёркивает, что информация для расследования получена из официальных и открытых источников и не является вмешательством в чью-либо частную жизнь.
Комментарии11
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ivorytower 01 марта 2018 | 09:33
Настя рыбка - племянница навального. Он писал об этом в твиттере в 2011 году. Потом удалил посты.
evgolius7 01 марта 2018 | 10:11
ivorytower: Каких же тупых набирают в Ольгино...и без конкурса...
m_doc 01 марта 2018 | 09:43
В чём состав преступления? Эхо превратилось в большевистскую "Искру"?
anemon 01 марта 2018 | 10:07
m_doc: Так беспокоишься за алигарха, как будто у самой где-то миллиардик, непосильным трудом законно заработанный, припрятан.
anatoli_antibandera21 01 марта 2018 | 09:45
Ну и что?
bor_borg 01 марта 2018 | 09:48
во у чувака головастая момаша.
zemljanka 01 марта 2018 | 09:58
Настя потопила и мамашу.
severnaj 01 марта 2018 | 10:00
А чем занимается старая ведьма?
m_doc 01 марта 2018 | 10:08
severnaj: Почему вы решили, что она ведьма? От зависти в зобу дыханье спёрло?
Демократы, блин, общечеловеки...
severnaj 01 марта 2018 | 10:11
m_doc: не, не не демократы мы, так просто .....интересно же. :-))))
m_doc 01 марта 2018 | 10:16
severnaj: Ну да. Богатые и знаменитые, проститутки, кокаин... Круг интересов что надо.