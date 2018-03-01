Финансовый баланс компаний, напрямую связанных с матерью Олега Дерипаски, достигает почти 6 миллиардов рублей

Финансовый баланс компаний, напрямую связанных с матерью предпринимателя Олега Дерипаски, достигает почти 6 миллиардов рублей. Об этом пишет еженедельник «Собеседник».

Так, по данным издания, на 70-летнюю женщину оформлены различные земельные участки, яхты, особняки и офшоры. География бизнеса – от Краснодарского края и до Дивеево с Хакассией до Санкт-Петербурга и Москвы. «Собеседник " подчёркивает, что информация для расследования получена из официальных и открытых источников и не является вмешательством в чью-либо частную жизнь.