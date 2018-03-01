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09:30, 01 марта 2018

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале»

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+ Павел Грудинин: Это не дебаты, это базар Павел Грудинин: Это не дебаты, это базар Кандидат в президенты от КПРФ покинул студию во время дебатов на «Первом канале»...

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Kдебаты, политика, выборы-2018, грудинин, видео, скандалы, события

Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места. Грудинин напомнил, что кандидаты в президенты направили руководству Первого канала письмо с предложением изменить формат дебатов, но оно было проигнорировано.

Комментарии

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buzukin938 01 марта 2018 | 09:36

Трус не играет в хоккей. Сцыкловатый кандидатишко с дачами и счетами. И все же интересно - почем продался папа Зю? Почем оказалась КПРФ? Видать, недорого :)

sbk 01 марта 2018 | 09:38

buzukin938: А кто нормальный? Кандидатишко?

patrik02 01 марта 2018 | 09:44

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале»...

Если уходить, то всем вместе.

shicotus_live 01 марта 2018 | 09:59

Знаете, что самое забавное? Это и есть та самая демократия. о которой так мечтали наши либералы))
Это и есть те самые дебаты. о которых они грезили бессонными ночами на влажных простынях))
Вот он истинный демократический процесс. И чем хуже Жирик того же Бориса Джонсона или Трампа? Такой же клован, просто более умный)))

shicotus_live 01 марта 2018 | 09:59

Знаете, что самое забавное? Это и есть та самая демократия. о которой так мечтали наши либералы))
Это и есть те самые дебаты. о которых они грезили бессонными ночами на влажных простынях))
Вот он истинный демократический процесс. И чем хуже Жирик того же Бориса Джонсона или Трампа? Такой же клован, просто более умный)))

pepetz 01 марта 2018 | 10:05

patrik02: "Если уходить, то всем вместе. "

Вот за столько лет, наконец, толковая фраза.
Жаль до этого Навальный не додумался.
Нужно оставить Путина -- ОДНОГО.
И кранты выборам!

prutkov100 01 марта 2018 | 09:45

Ему надо не "дебаты" покидать , а "выборы" и с очень большим скандалом , заявив во всеуслышание , что это не выборы . Но он этого не сделает и будет продолжать играть куклу , как впрочем и остальные куклы во главе с одной из кремлевских кукол , косящую под путлера .

liberal_rodinu_predal 01 марта 2018 | 09:55

prutkov100: а если б Навального допустили, который бы оттяпал у Собчак полпроцента, то были бы честнее выборы по-твоему?

opiatnovyi63 01 марта 2018 | 10:02

liberal_rodinu_predal: Пригожинские несут круглосуточную вахту?

vaka257 01 марта 2018 | 09:42

Это конечно поступок...За него и так проголосуют те,кто всегда голосовал за коммунистов.А в данном случае он назвал вещи своими именами..В "дебатах" в такой форме следовало бы отказаться ещё Явлинскому ,Собчак и Жириновскому...

vezdehod 01 марта 2018 | 09:43

Цирк приедет только 18 марта. а Клоуны уже разминаются.

vladimirgornitsky 01 марта 2018 | 09:47

vaka257:
Я бы назвал это не поступком, а разумным шагом с точки зрения предвыборной борьбы. На мой взгляд, участие в этом отвратительном спектакле дискредитирует его участников в глазах всех нормальных людей, так что Грудинин, отказавшись участвовать в этой спецоперации, которая должна показать, что кроме Путина голосовать просто не зак кого, вполне возможно выиграл какие-то голоса. голоса людей. Не все же считают голосование за коммуниста неприемлемым по определению, без всякихнюансов, как я... А "свои" за него и так проголосуют.

tag188 01 марта 2018 | 09:42

Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места.
=====================
А разве Грудинин не знал, что представляет из себя формат дебатов и ток-шоу главных государственных телеканалов?

a_111111 01 марта 2018 | 09:48

tag188: знал и согласился

antimrakobes 01 марта 2018 | 09:59

tag188: пусть спасибо скажет, что его ведущий не избил!)))

kapitankolbaskin 01 марта 2018 | 09:42

Покинул и правильно сделал !!! Другие бы сделали так же!

Было бы неплохо задать несколько вопросов кандидату Путину !!!
Да вот боится он вопросов наших . И кроме как с высоких трибун "общаться" с народом не привык...
Весь народ вокруг него -это пара -тройка ряженых рабочих , колхозниц и рыбаков с беленькими ручками и наманекюренными пальчиками...
Врешь дядя Вова 18 лет и не стесняешься...

Кузичев просто жалок ,когда размахивает липовыми бумажками и пытается выступить адвокатом политического трупа Путина!!!

piter_ug 01 марта 2018 | 09:43

Странный кандидат?
Пошёл на быдло-канал, а хочет, чтобы было все по-людски.

lager23 01 марта 2018 | 09:46

Грудинин никак не может понять, основную цель и лозунг проводимых дебатов:
"Вы все дураки, а я один умный, весь в белом и пушистый!" В.Путен.

Не садитесь играть за стол с шулером, товарищи!

(комментарий скрыт)

bratec_kot 01 марта 2018 | 09:49

Если кандидаты в президенты действительно хотят быть президентами, то им надо бойкотировать эти "псевдо дебаты", а лучше бойкотировать эти "псевдо выборы"

hiryrg 01 марта 2018 | 09:50

Грудинин! Сними свою кандидатуру с выборов! Объяви бойкот! Это не выборы!

alice_novotny 01 марта 2018 | 09:52

то што происходящее у вас в стране напоминает базар это уже и так всем ясно
такое шапито с полным набором клоунов

vaka257 01 марта 2018 | 09:53

Администрация Новосибирского медуниверситета (НГМУ) запретила охранникам общежитий пускать в комнаты студентов, которые «не записались на выборы»...

len56 01 марта 2018 | 09:55

Российское ТВ-это полное *****!
Отрабатывают зелень по полной,"патриоты". ОТВРАЩЕНИЕ!

vaka257 01 марта 2018 | 09:55

В Чебоксарах проходила акция памяти Немцова на кладбище у памятника жертвам политических репрессий. На кладбище рядом с полицией "гуляли" учителя, они выискивали учеников и студентов, чтобы в будущем предпринять по отношению к ним административные меры...

glebbalbesov 01 марта 2018 | 09:57

Кажется я знаю кто будет после Путина.

antimrakobes 01 марта 2018 | 09:57

Интересно, а на что он рассчитывал, отправляясь на кисель-тв? Это формат этого говноканала. Или Грудинин думал, что ради него его изменят?

trans 01 марта 2018 | 09:58

Делается все, чтобы оправдать очередной отказ старика Кабаева от участия в дебатах.

buzukin938 01 марта 2018 | 10:00

Подумаешь, ушел из телевизора - это не насовсем, так, пузыри пустил. Дурачок доктор наук и кандидат в президенты Ванька Рыбкин еще и не такое отмачивал - мало того, што участвовал в восстановлении КПРФ, так еще и под диктовку Березовского сдриснул вна Украину, где из него чуть-чуть первого из небесной сотни не сделали. И этот туда же!

Ванька от позора с выборов снялся и где он теперь и как его зовут? Мораль: Не в свои сани не садись, дурачина ты, простофиля! Вот только кто этого усатого за ниточки дергает, почему он всей сволочи так нравится, што они заставляют коммунистов за него голосовать - вот вопрос... Похоже, Абрамыч помер, а дело его живет, живет...

nik213 01 марта 2018 | 10:06

buzukin938: buzukin938: Ты что-то спутал, парень. Если уж кто и бздиловатый в этой компании, так это твой кумир плешивый, ни с кем и никогда не вышедший на честный словесный поединок. А если насчет воровства, так со своими озерными эта мразь нахапала триллионы.

nik213 01 марта 2018 | 10:09

buzukin938: сдриснул вна Украину
Сдрисни и ты, клоун штопанный, если уж вна Украину, хотя бы под лавку.

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