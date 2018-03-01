Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале»
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Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места. Грудинин напомнил, что кандидаты в президенты направили руководству Первого канала письмо с предложением изменить формат дебатов, но оно было проигнорировано.
Комментарии30
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buzukin938 01 марта 2018 | 09:36
Трус не играет в хоккей. Сцыкловатый кандидатишко с дачами и счетами. И все же интересно - почем продался папа Зю? Почем оказалась КПРФ? Видать, недорого :)
sbk 01 марта 2018 | 09:38
buzukin938: А кто нормальный? Кандидатишко?
patrik02 01 марта 2018 | 09:44
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале»...
Если уходить, то всем вместе.
shicotus_live 01 марта 2018 | 09:59
Знаете, что самое забавное? Это и есть та самая демократия. о которой так мечтали наши либералы))
Это и есть те самые дебаты. о которых они грезили бессонными ночами на влажных простынях))
Вот он истинный демократический процесс. И чем хуже Жирик того же Бориса Джонсона или Трампа? Такой же клован, просто более умный)))
shicotus_live 01 марта 2018 | 09:59
Знаете, что самое забавное? Это и есть та самая демократия. о которой так мечтали наши либералы))
Это и есть те самые дебаты. о которых они грезили бессонными ночами на влажных простынях))
Вот он истинный демократический процесс. И чем хуже Жирик того же Бориса Джонсона или Трампа? Такой же клован, просто более умный)))
pepetz 01 марта 2018 | 10:05
patrik02: "Если уходить, то всем вместе. "
Вот за столько лет, наконец, толковая фраза.
Жаль до этого Навальный не додумался.
Нужно оставить Путина -- ОДНОГО.
И кранты выборам!
prutkov100 01 марта 2018 | 09:45
Ему надо не "дебаты" покидать , а "выборы" и с очень большим скандалом , заявив во всеуслышание , что это не выборы . Но он этого не сделает и будет продолжать играть куклу , как впрочем и остальные куклы во главе с одной из кремлевских кукол , косящую под путлера .
liberal_rodinu_predal 01 марта 2018 | 09:55
prutkov100: а если б Навального допустили, который бы оттяпал у Собчак полпроцента, то были бы честнее выборы по-твоему?
opiatnovyi63 01 марта 2018 | 10:02
liberal_rodinu_predal: Пригожинские несут круглосуточную вахту?
vaka257 01 марта 2018 | 09:42
Это конечно поступок...За него и так проголосуют те,кто всегда голосовал за коммунистов.А в данном случае он назвал вещи своими именами..В "дебатах" в такой форме следовало бы отказаться ещё Явлинскому ,Собчак и Жириновскому...
vezdehod 01 марта 2018 | 09:43
Цирк приедет только 18 марта. а Клоуны уже разминаются.
vladimirgornitsky 01 марта 2018 | 09:47
vaka257:
Я бы назвал это не поступком, а разумным шагом с точки зрения предвыборной борьбы. На мой взгляд, участие в этом отвратительном спектакле дискредитирует его участников в глазах всех нормальных людей, так что Грудинин, отказавшись участвовать в этой спецоперации, которая должна показать, что кроме Путина голосовать просто не зак кого, вполне возможно выиграл какие-то голоса. голоса людей. Не все же считают голосование за коммуниста неприемлемым по определению, без всякихнюансов, как я... А "свои" за него и так проголосуют.
tag188 01 марта 2018 | 09:42
Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места.
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А разве Грудинин не знал, что представляет из себя формат дебатов и ток-шоу главных государственных телеканалов?
a_111111 01 марта 2018 | 09:48
tag188: знал и согласился
antimrakobes 01 марта 2018 | 09:59
tag188: пусть спасибо скажет, что его ведущий не избил!)))
kapitankolbaskin 01 марта 2018 | 09:42
Покинул и правильно сделал !!! Другие бы сделали так же!
Было бы неплохо задать несколько вопросов кандидату Путину !!!
Да вот боится он вопросов наших . И кроме как с высоких трибун "общаться" с народом не привык...
Весь народ вокруг него -это пара -тройка ряженых рабочих , колхозниц и рыбаков с беленькими ручками и наманекюренными пальчиками...
Врешь дядя Вова 18 лет и не стесняешься...
Кузичев просто жалок ,когда размахивает липовыми бумажками и пытается выступить адвокатом политического трупа Путина!!!
piter_ug 01 марта 2018 | 09:43
Странный кандидат?
Пошёл на быдло-канал, а хочет, чтобы было все по-людски.
lager23 01 марта 2018 | 09:46
Грудинин никак не может понять, основную цель и лозунг проводимых дебатов:
"Вы все дураки, а я один умный, весь в белом и пушистый!" В.Путен.
Не садитесь играть за стол с шулером, товарищи!
bratec_kot 01 марта 2018 | 09:49
Если кандидаты в президенты действительно хотят быть президентами, то им надо бойкотировать эти "псевдо дебаты", а лучше бойкотировать эти "псевдо выборы"
hiryrg 01 марта 2018 | 09:50
Грудинин! Сними свою кандидатуру с выборов! Объяви бойкот! Это не выборы!
alice_novotny 01 марта 2018 | 09:52
то што происходящее у вас в стране напоминает базар это уже и так всем ясно
такое шапито с полным набором клоунов
vaka257 01 марта 2018 | 09:53
Администрация Новосибирского медуниверситета (НГМУ) запретила охранникам общежитий пускать в комнаты студентов, которые «не записались на выборы»...
len56 01 марта 2018 | 09:55
Российское ТВ-это полное *****!
Отрабатывают зелень по полной,"патриоты". ОТВРАЩЕНИЕ!
vaka257 01 марта 2018 | 09:55
В Чебоксарах проходила акция памяти Немцова на кладбище у памятника жертвам политических репрессий. На кладбище рядом с полицией "гуляли" учителя, они выискивали учеников и студентов, чтобы в будущем предпринять по отношению к ним административные меры...
glebbalbesov 01 марта 2018 | 09:57
Кажется я знаю кто будет после Путина.
antimrakobes 01 марта 2018 | 09:57
Интересно, а на что он рассчитывал, отправляясь на кисель-тв? Это формат этого говноканала. Или Грудинин думал, что ради него его изменят?
trans 01 марта 2018 | 09:58
Делается все, чтобы оправдать очередной отказ старика Кабаева от участия в дебатах.
buzukin938 01 марта 2018 | 10:00
Подумаешь, ушел из телевизора - это не насовсем, так, пузыри пустил. Дурачок доктор наук и кандидат в президенты Ванька Рыбкин еще и не такое отмачивал - мало того, што участвовал в восстановлении КПРФ, так еще и под диктовку Березовского сдриснул вна Украину, где из него чуть-чуть первого из небесной сотни не сделали. И этот туда же!
Ванька от позора с выборов снялся и где он теперь и как его зовут? Мораль: Не в свои сани не садись, дурачина ты, простофиля! Вот только кто этого усатого за ниточки дергает, почему он всей сволочи так нравится, што они заставляют коммунистов за него голосовать - вот вопрос... Похоже, Абрамыч помер, а дело его живет, живет...
nik213 01 марта 2018 | 10:06
buzukin938: buzukin938: Ты что-то спутал, парень. Если уж кто и бздиловатый в этой компании, так это твой кумир плешивый, ни с кем и никогда не вышедший на честный словесный поединок. А если насчет воровства, так со своими озерными эта мразь нахапала триллионы.
nik213 01 марта 2018 | 10:09
buzukin938: сдриснул вна Украину
Сдрисни и ты, клоун штопанный, если уж вна Украину, хотя бы под лавку.