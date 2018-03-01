2 человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в жилом доме в подмосковном Раменском
Возгорание возникло на втором этаже пятиэтажки. Из здания были эвакуированы несколько десятков жильцов. По данным источника «Интерфакса», мог взорваться бытовой газ.
Разрушены 5 межквартирных перегородок. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Комментарии1
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from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 09:40
Каждому "думающему" патриоту очевидно , что это ответка госдепа на гонения Насти рыбки.