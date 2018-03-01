Руководитель департамента торговли: Продажи цветов в Москве накануне 8 марта вырастут на 50%
Продажи цветов в Москве накануне 8 марта вырастут на 50%, утверждает руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. По его словам. среди основных импортёров цветочной продукции – Эквадор – на эту страну приходится 60% поставок. На втором месте Голландия – 20%. Отечественные розы и тюльпаны попадают в Москву из столичных совхозов, а также из Тульской, Калужской областей и Санкт-Петербурга.
Комментарии6
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pionerka Зинаида Сацкая 01 марта 2018 | 09:12
А цены?
sasass 01 марта 2018 | 09:14
Нидерландов кинули за сбитый Малазийский самолет...
opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:17
А что там с Грандиозным Планом Импортозамещения?
protiv777 01 марта 2018 | 09:21
Интересно Кац тоже малость подзаработает или он исключительно четное количество цветов привык продавать?
world_nail 01 марта 2018 | 09:39
"Цветы из Эквадора, Голландии"
А из Аргентины цветы кокосные будут? А то народ волнуетса, на 8-е мартобля нюхнуть "цветочного" аромата хотса.
crazy_frog 01 марта 2018 | 10:01
world_nail: А денег то хватит?Г!