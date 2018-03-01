Руководитель департамента торговли: Продажи цветов в Москве накануне 8 марта вырастут на 50%

Продажи цветов в Москве накануне 8 марта вырастут на 50%, утверждает руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. По его словам. среди основных импортёров цветочной продукции – Эквадор – на эту страну приходится 60% поставок. На втором месте Голландия – 20%. Отечественные розы и тюльпаны попадают в Москву из столичных совхозов, а также из Тульской, Калужской областей и Санкт-Петербурга.