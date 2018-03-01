Владимир Путин впервые огласит послание парламенту не в Кремле, а выставочном зале Манеж
В администрации президента говорят, что в этот раз расширен состав приглашённых. Кроме того, Владимир Путин будет использовать инфографику.
Ранее в Центризбиркоме говорили, что сам факт выступления президента с посланием не является нарушением предвыборного законодательства.
Комментарии10
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askol2016 01 марта 2018 | 09:07
Послание начнется с фразы: "Свою первую тонну кокаина я продал в 16 лет..."
opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:19
askol2016: ..огласит послание парламенту не в Кремле, а выставочном зале Манеж.
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Не всё ли равно где навешивать лапшу на уши?
mikhail_spb_ 01 марта 2018 | 09:07
Нацдилер будет выступать на манеже, чтобы донести свои гениальные мысли до бОльшего количества россиян?
antimrakobes 01 марта 2018 | 09:08
#путиннадоел
vezdehod 01 марта 2018 | 09:19
По такому "Торжественному" поводу, перекрывают ВЕСЬ центр. Загон в котором царь батюшка будет ПОСЫЛАТЬ своих вассалов в "Светлое будущее" надёжно защищён от потенциальных вандалов.
gvs 01 марта 2018 | 09:11
"И еще: оденьтесь свеже
И на выставке в Манеже
К Вам приблизится мужчина.
С чемоданом. Скажет он:
"Не хотите ли черешни?"
Вы ответите: "Конечно"
Он Вам даст батон с взрывчаткой.
Принесете мне батон.
(В.С.Высоцкий) (с)
sasass 01 марта 2018 | 09:19
Будет сетовать , что Россию преследует беда за бедой и эти беды на нас напускают враги Российского народа ,а власть является гарантом всех этих бед....)))
demokratia 01 марта 2018 | 09:28
Жду от Путина заявление о том что он наконец прочитал Конституцию РФ в т. ч. ст.81, п.3: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд».
Что он наконец понял - два срока подряд он уже был, всё остальное - БОЛЕЕ, т.е. нарушение Конституции............
Что он снимает свою кандидатуру с выборов Президента России.....
sklar39 01 марта 2018 | 09:32
Лучше в цирке на Цветном Бульваре.
vaka257 01 марта 2018 | 09:36
Обещают, что на послании Путина будет что-то неожиданное. Но что?
Будет выступать с голым торсом?
Спустится с неба под фанфары?
Выедет в колеснице, запряженной министрами?
Интрига!...