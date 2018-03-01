Хакерская группировка из России осуществила кибератаку на правительство ФРГ, об этом сообщают немецкие СМИ
Кибершпионам удалось взломать серверы МИД и минобороны страны.
Кибератака приписывается российской группе «APT28». По информации Немецкого пресс-агентства dpa, хакеры вторглись в особо защищенные сети германских спецслужб и правительства ФРГ. Нападение было совершено, по крайней мере, на серверы двух федеральных министерств. Хакеры проникли в общую системную базу федеральной администрации – информационного объединения Берлин-Бонн.
Как правило, хакерские атаки успешно отражаются германской киберзащитой, однако это нападение было особенно изощренным. Dpa сообщает, что хакеры выкрали важные данные. Как они проникли в информационную сеть правительства ФРГ, в настоящее время выясняется. Расследование хакерской атаки проводят Ведомства по защите конституции и информационной безопасности.
Шпионская атака была замечена в декабре, однако, видимо, длилась уже в течение одного года. Эксперты в ФРГ считают, что за группой «APT28» скрываются многочисленные компьютерные специалисты, в том числе из российских правительственных кругов. Ей приписывается также нападение на серверы бундестага 2015 года.
Эксперты пытаются установить, насколько глубоко хакеры проникли в систему правительства ФРГ. Если атакой затронута вся сеть федеральной администрации, можно говорить о катастрофе глобального масштаба.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nanupoca 01 марта 2018 | 09:10
Кому-то нагадить, квартирную дверь соседа обоссать,
тут рашке равной нет. Дебилы блR
danko_padlo 01 марта 2018 | 09:16
nanupoca: меркель жива?
ivorytower 01 марта 2018 | 09:41
Не только пиндосня взламывает сервера немчуры. Все кому не лень.
vaka257 01 марта 2018 | 09:21
Созидать ни хрена не умеют,а только ломать,воровать и воевать...
ivorytower 01 марта 2018 | 09:44
vaka257: /ломать,воровать и воевать/
Хохлуха, прям вот своих соотечественников описала, скаклопитеков.
zhvure 01 марта 2018 | 09:25
Логичней было бы предположить что это лучшие друзья немцев, америкосы покопались на их серверах ( в порядке шефской помощи) - они ведь не стесняются прослушивать канцлера. Но так как при атаке была заставка "Мы из России (и номер телефона для связи)", то тут уже не поспоришь.
karabay 01 марта 2018 | 10:13
Ладно, американцев взломали, а немцев зачем? Немцы ведь, лучшие друзья Вована, однако!