Хакерская группировка из России осуществила кибератаку на правительство ФРГ, об этом сообщают немецкие СМИ

Кибершпионам удалось взломать серверы МИД и минобороны страны.

Кибератака приписывается российской группе «APT28». По информации Немецкого пресс-агентства dpa, хакеры вторглись в особо защищенные сети германских спецслужб и правительства ФРГ. Нападение было совершено, по крайней мере, на серверы двух федеральных министерств. Хакеры проникли в общую системную базу федеральной администрации – информационного объединения Берлин-Бонн.

Как правило, хакерские атаки успешно отражаются германской киберзащитой, однако это нападение было особенно изощренным. Dpa сообщает, что хакеры выкрали важные данные. Как они проникли в информационную сеть правительства ФРГ, в настоящее время выясняется. Расследование хакерской атаки проводят Ведомства по защите конституции и информационной безопасности.

Шпионская атака была замечена в декабре, однако, видимо, длилась уже в течение одного года. Эксперты в ФРГ считают, что за группой «APT28» скрываются многочисленные компьютерные специалисты, в том числе из российских правительственных кругов. Ей приписывается также нападение на серверы бундестага 2015 года.

Эксперты пытаются установить, насколько глубоко хакеры проникли в систему правительства ФРГ. Если атакой затронута вся сеть федеральной администрации, можно говорить о катастрофе глобального масштаба.