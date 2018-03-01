Стокгольмский Арбитраж решил взыскать с «Газпрома» более 4,5 млрд $ в пользу «Нафтогаза» за недостаточный транзит
Стокгольмский Арбитраж решил взыскать с «Газпрома» более 4,5 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза» Украины за недостаточный транзит. Разбирательство длилось в течение 2 лет. С учётом ранее присуждённой в пользу «Газпрома» суммы по контракту российский газовый монополист обязан заплатить украинской компании более 2,5 миллиардов. В «Газпроме» говорят, что не согласны с последним решением Стокгольмского Арбитража и будут защищать свои права.
Комментарии21
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doorin 01 марта 2018 | 09:03
В Брюсселе так прокомментировали решение
стокгольмского арбитража :
" Русские будут за свой счет оплачивать все ошибки
ЕС в Украине. Так было есть и будет", заявил Еврокомиссар
по экономическим и финансовым вопросам ЕС Пьер Московиси.
\ EuroNews \
opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:06
doorin: А кто будет оплачивать аннексию и оккупацию Крыма русскими агрессорами?
protiv777 01 марта 2018 | 09:14
opiatnovyi63: Кастрюля лучше бы беспокоились как бы Польша и Румыния свое по праву не отжали.
able_seamans 01 марта 2018 | 09:33
protiv777: Всем портянкам Гостья из будущего выдала по миелофону. Помимо чтения мыслей они еще знают что будет в будущем...
vvpv 01 марта 2018 | 09:07
Москали, верните долг за газ! (с)
skolzki 01 марта 2018 | 09:58
vvpv: А ПОСОСАТИ НЕ ХОТИТЕ ? )))) бугагагага ) Как там долг Янука поживае ? )))))))))))))))))))))))))
shoorah 01 марта 2018 | 10:15
skolzki: Так у Янука спроси. Он в Москве как раз.
velbkeirf1 01 марта 2018 | 09:08
В Луганске подсчитали небоевые потери вооруженных сил Украины с начала года. Так, в зоне силовой операции эта цифра составила 50 человек. Достоверно известно, что 20 из них подорвались на минно-взрывных заграждениях при попытках выхода в «серую зону».
Восемь военнослужащих погибли при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами на своих же полигонах и позициях, девять свели счеты с жизнью, 10 отравились некачественным алкоголем
zztop1960 01 марта 2018 | 09:14
velbkeirf1: Один из соратников покойного экс-главы группировки "ЛНР" Валерия Болотова, Владлен Заруба заявил, что Игорь Плотницкий сейчас находится в СИЗО №1 Петербурга, известном как "Кресты".
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала PolitWera.
По словам Зарубы, в СИЗО Плотницкий дает показания.Он также предположил, что именно из-за показаний Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана.
Заруба уверен, что через Мкртчана Россия выделяла деньги для "ЛНР".
О задержании Олега Мкртчана стало известно 7 февраля. По информации СМИ, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных корпорации в виде кредитов российскими банками несколько лет назад.
velbkeirf1 01 марта 2018 | 09:34
zztop1960: да я за то что к весне будем ожидать наплыв в РФ ВСУ дезертиров будет кому огороды копать
mikhail_spb_ 01 марта 2018 | 09:09
Это очень тяжёлая обида и унижение для нацдилера и его "эффективных менеджеров".
Воронежу приготовиться.
vvpv 01 марта 2018 | 09:14
mikhail_spb_: Нацлидер вчера еще публично согласился на ввод миротворцев на всю территорию лугандонии и российско-украинскую границу и на сохранения украинского транзита после сев потока -2. иначе его не видать.
vezdehod 01 марта 2018 | 09:14
Облом-Облом...Кругом Облом!!! "Подарки" так и сыплются в закрома "Газпрома" как из Рога изобилия.
proxit 01 марта 2018 | 09:22
mikhail_spb_:
Русские пенсионеры, если они не рабы Путина, обязаны помочь скакавшим за Европу в Киеве.
protiv777 01 марта 2018 | 09:16
Ну что чупатые, это ПЕРЕМОГА! Будем плясать, бить в бубен, жечь покрышки ....... радость великая свидомые пришла.
В общем можно еще месяц не работать.
able_seamans 01 марта 2018 | 09:25
protiv777: Ты главное стой в позе и не ёрзай, просто получай удовольствие...
sasass 01 марта 2018 | 09:23
И тут провал - в народе не зря говорят , что беда одна не ходит...
mlt1986m3 01 марта 2018 | 09:50
Стокгольмский Арбитраж решил взыскать с «Газпрома» более 4,5 млрд $ в пользу «Нафтогаза» за недостаточный транзит...
...
- Переводим на русский
Россия и далее и впредь обязана качать газ исключительно через Украину ! Дабы за счет собственных граждан и далее СОДЕРЖАТЬ предавших и изменивших России, сменивших подданство на... "це европейское " свидомно -незалежных .
Дабы ЗА СЧЕТ самой России украинских нацистов- бандеровцев дальше против местных русских рекрутировать и вооружать.
Ну ! не САМОЙ же... Европе ... миллионы новых... то це-европейцев... кормить.
...
Они там , в Стокгольме что ? Россию вовсе себе за идиотов считают ?
Будь моя воля...
Пока бандеровцы в Киеве у власти....
- Лицо попустившее прокачку через БАНДЕРОВСКИЕ трубы хоть кубометр российского газа - привлекать в России за гос. измену.
able_seamans 01 марта 2018 | 09:56
mlt1986m3: Выпей таблетку, а то у тебя такая каша в голове, что надежды что мозг еще живой не осталось...
a_111111 01 марта 2018 | 09:57
Нужен срочно светлейший князь Горчаков... И наверняка в МИДе есть кто нибудь, нужна воля царя его назначить... Ведь ситуация очень похожа на правление Николая I-го...Ну а потом, отозванный из послов Горчаков, пока ехал домой, неожиданно стал во главе МИДа и как-то быстро все уладил...(дело наверное было не только в нем:))
karabay 01 марта 2018 | 10:08
Дураков всегда учат, хорошо, что деньгами а не палкой, однако...