Стокгольмский Арбитраж решил взыскать с «Газпрома» более 4,5 млрд $ в пользу «Нафтогаза» за недостаточный транзит...

Стокгольмский Арбитраж решил взыскать с «Газпрома» более 4,5 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза» Украины за недостаточный транзит. Разбирательство длилось в течение 2 лет. С учётом ранее присуждённой в пользу «Газпрома» суммы по контракту российский газовый монополист обязан заплатить украинской компании более 2,5 миллиардов. В «Газпроме» говорят, что не согласны с последним решением Стокгольмского Арбитража и будут защищать свои права.