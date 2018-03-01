Корпорация Exxon Mobil намерена отказаться от совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти
Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета американской компании.
Причиной такого решения Exxon Mobil стали антироссийские санкции. Корпорация и ее дочерние структуры выполнят все требования закона и начнут процесс выхода из совместных проектов с «Роснефтью» уже в этом году, сказано в ежегодном отчете, который направлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как следует из документа, предоставленного ТАСС, 5 лет назад Exxon Mobil и «Роснефть» создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки.
В частности, договорились о совместной работе на шельфе моря Лаптевых, Карского Чукотского и Черного морей. Но в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора, а в прошлом году законодательно закрепили и расширили ограничительные меры против России, отмечается в отчете американской корпорации.
В июле министерство финансов США оштрафовало Exxon Mobil на 2 миллиона долларов из-за нарушения антироссийских санкций.
Комментарии18
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estamp 01 марта 2018 | 09:05
5 лет работали. Даже штрафтки платили. В этом году только "начнут процесс выхода". Сиречь начнут перерегистраыию своих долей на иностранные юр.лица. Но либерал-хомячки нам сейчас объяснят как МыВсеУмрем
her 01 марта 2018 | 09:08
Корпорация Exxon Mobil намерена отказаться от совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти
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А у путинских тупиц нет новых технологий нефте-газо добычи. Они импортозамещение прос**ли. :-)
estamp 01 марта 2018 | 09:13
her: нет новых технологий нефте-газо добычи.
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Как нет? А минимум 5 лет совместной работы только с Эксоном. И она еще не завершена, только "начат процесс"
estamp 01 марта 2018 | 09:15
И даже не "начат процесс", а "начнУт процесс"
from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 09:14
her: А у путинских тупиц нет новых технологий нефте-газо добычи. Они импортозамещение прос**ли. :-)
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Нашим китайским "братьям" больше останется .
tour 01 марта 2018 | 09:57
from_russia_with_boyaryshnik:
в «Роснефти» работают 295,8 тыс. человек;
в Exxon Mobil заняты - 71,1 тыс. сотрудников;
выручка «Роснефть» в 2016 году - $74,4 млрд;
выручка «Exxon Mobil» - $226,1 млрд
выручка одного занятого в Роснефти 12,6 раз. Меньше чем у Exxon Mobil
Еще менее эффективно работает Газпром. Там выручка 1 занятого в 25 раз ниже, чем у того же Exxon Mobil
vezdehod 01 марта 2018 | 09:10
Пути Гундяева неисповедимы...Началось!
alle_op 01 марта 2018 | 09:41
vezdehod: vezdehod: О, гундяев свои технологии и оборудование предоставит?
Инвестиций то от гунявого не дождешся, жаден неимоверно.
mikhail_spb_ 01 марта 2018 | 09:05
Наконец-то нацдилер возвратит природные богатства российскому народу, выгнав из проектов западных капиталистов!
platonnekafrin 01 марта 2018 | 09:18
mikhail_spb_: Двухходовка гениальная! Уйти в глубокий коматоз, пока они не сдохнут. А третий ход - когда очнемся.
nanupoca 01 марта 2018 | 09:06
Ничего страшного,
Роснефть плешивого попросит, он хорошо
за амфорами ныряет
estamp 01 марта 2018 | 09:11
и начнут процесс выхода из совместных проектов с «Роснефтью» уже в этом году,
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Вот что значит "процесс выхода", если реально захотеть выйти?
Продажа своих долей в совместных предприятиях.
Кому и почем?
С учетом санкций или их угроз, желающих будет мало, значит цена бросоаая. Значит доя Эксона прямые потери.
Перерегистрируют на подставные фирмы. Комисстя по ценным бвмагам сделает вид, что схавала. И все.
opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:21
estamp: Удалой пригожинец, на кого работаете?
estamp 01 марта 2018 | 09:25
opiatnovyi63: По-существу есть что сказать? Нет? Проходи... нах!
speculyant 01 марта 2018 | 09:23
estamp: как это-у симменса поинтересуйтесь. Ну и сбер опросите,почему ета он в "свой крым" ни ногой... просто лениво видимо,а на санкции-начхать с высоты ржущих искандеров? ;0))
old44 01 марта 2018 | 09:35
estamp: схавать может и схавает, а оборудование тагил или челябинск будет поставлять ?
estamp 01 марта 2018 | 09:39
old44: Что-то Тагил, что-то Сименс ;-))
old44 01 марта 2018 | 10:11
estamp: про алиэкспресс не забываем