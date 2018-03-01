Корпорация Exxon Mobil намерена отказаться от совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета американской компании.

Причиной такого решения Exxon Mobil стали антироссийские санкции. Корпорация и ее дочерние структуры выполнят все требования закона и начнут процесс выхода из совместных проектов с «Роснефтью» уже в этом году, сказано в ежегодном отчете, который направлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как следует из документа, предоставленного ТАСС, 5 лет назад Exxon Mobil и «Роснефть» создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки.

В частности, договорились о совместной работе на шельфе моря Лаптевых, Карского Чукотского и Черного морей. Но в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора, а в прошлом году законодательно закрепили и расширили ограничительные меры против России, отмечается в отчете американской корпорации.

В июле министерство финансов США оштрафовало Exxon Mobil на 2 миллиона долларов из-за нарушения антироссийских санкций.