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09:00, 01 марта 2018

Корпорация Exxon Mobil намерена отказаться от совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета американской компании.

Причиной такого решения Exxon Mobil стали антироссийские санкции. Корпорация и ее дочерние структуры выполнят все требования закона и начнут процесс выхода из совместных проектов с «Роснефтью» уже в этом году, сказано в ежегодном отчете, который направлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как следует из документа, предоставленного ТАСС, 5 лет назад Exxon Mobil и «Роснефть» создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки.

В частности, договорились о совместной работе на шельфе моря Лаптевых, Карского Чукотского и Черного морей. Но в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора, а в прошлом году законодательно закрепили и расширили ограничительные меры против России, отмечается в отчете американской корпорации.

В июле министерство финансов США оштрафовало Exxon Mobil на 2 миллиона долларов из-за нарушения антироссийских санкций.

Комментарии

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estamp 01 марта 2018 | 09:05

5 лет работали. Даже штрафтки платили. В этом году только "начнут процесс выхода". Сиречь начнут перерегистраыию своих долей на иностранные юр.лица. Но либерал-хомячки нам сейчас объяснят как МыВсеУмрем

her 01 марта 2018 | 09:08

Корпорация Exxon Mobil намерена отказаться от совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти
---------------
А у путинских тупиц нет новых технологий нефте-газо добычи. Они импортозамещение прос**ли. :-)

estamp 01 марта 2018 | 09:13

her: нет новых технологий нефте-газо добычи.
---
Как нет? А минимум 5 лет совместной работы только с Эксоном. И она еще не завершена, только "начат процесс"

estamp 01 марта 2018 | 09:15

И даже не "начат процесс", а "начнУт процесс"

from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 09:14

her: А у путинских тупиц нет новых технологий нефте-газо добычи. Они импортозамещение прос**ли. :-)
------------------------------------------------
Нашим китайским "братьям" больше останется .

tour 01 марта 2018 | 09:57

from_russia_with_boyaryshnik:
в «Роснефти» работают 295,8 тыс. человек;
в Exxon Mobil заняты - 71,1 тыс. сотрудников;
выручка «Роснефть» в 2016 году - $74,4 млрд;
выручка «Exxon Mobil» - $226,1 млрд
выручка одного занятого в Роснефти 12,6 раз. Меньше чем у Exxon Mobil
Еще менее эффективно работает Газпром. Там выручка 1 занятого в 25 раз ниже, чем у того же Exxon Mobil

vezdehod 01 марта 2018 | 09:10

Пути Гундяева неисповедимы...Началось!

alle_op 01 марта 2018 | 09:41

vezdehod: vezdehod: О, гундяев свои технологии и оборудование предоставит?
Инвестиций то от гунявого не дождешся, жаден неимоверно.

mikhail_spb_ 01 марта 2018 | 09:05


Наконец-то нацдилер возвратит природные богатства российскому народу, выгнав из проектов западных капиталистов!

platonnekafrin 01 марта 2018 | 09:18

mikhail_spb_: Двухходовка гениальная! Уйти в глубокий коматоз, пока они не сдохнут. А третий ход - когда очнемся.

nanupoca 01 марта 2018 | 09:06

Ничего страшного,
Роснефть плешивого попросит, он хорошо
за амфорами ныряет

estamp 01 марта 2018 | 09:11

и начнут процесс выхода из совместных проектов с «Роснефтью» уже в этом году,
---
Вот что значит "процесс выхода", если реально захотеть выйти?
Продажа своих долей в совместных предприятиях.
Кому и почем?
С учетом санкций или их угроз, желающих будет мало, значит цена бросоаая. Значит доя Эксона прямые потери.
Перерегистрируют на подставные фирмы. Комисстя по ценным бвмагам сделает вид, что схавала. И все.

opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:21

estamp: Удалой пригожинец, на кого работаете?

estamp 01 марта 2018 | 09:25

opiatnovyi63: По-существу есть что сказать? Нет? Проходи... нах!

speculyant 01 марта 2018 | 09:23

estamp: как это-у симменса поинтересуйтесь. Ну и сбер опросите,почему ета он в "свой крым" ни ногой... просто лениво видимо,а на санкции-начхать с высоты ржущих искандеров? ;0))

old44 01 марта 2018 | 09:35

estamp: схавать может и схавает, а оборудование тагил или челябинск будет поставлять ?

estamp 01 марта 2018 | 09:39

old44: Что-то Тагил, что-то Сименс ;-))

old44 01 марта 2018 | 10:11

estamp: про алиэкспресс не забываем

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