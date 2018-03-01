Леонардо ди Каприо и Бред Питт снимутся в новом фильме режиссёра Квентина Тарантино
Леонардо ди Каприо и Бред Питт снимутся в новом фильме режиссёра Квентина Тарантино, который выйдет на экраны в августе будущего года. Картина будет носить название «Однажды в Голливуде». Действие будет разворачиваться в Лос-Анджелесе в 1969 году. Как отмечает журнал «Голливуд репортер», фильм расскажет историю бывшей звезды вестернов и его дублёра, которые не могут приспособиться к новой жизни.
Комментарии2
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viribus_unitis 01 марта 2018 | 08:51
Питт так себе, а ди Каприо с возрастом всё лучше становится. Примерно как Абдулов.
romashka__ 01 марта 2018 | 09:14
Тема актуальная.