Крупнейшая торговая сеть США Walmart не будет продавать оружие и боеприпасы лицам, младше 21 года
Руководство компании пересмотрело свою политику в связи с участившимися случаями стрельбы в школах. Компания намерена убрать со своего сайта изображение любых предметов, напоминающих по виду штурмовые винтовки. Это касается игрушек и пневматического оружия.
Комментарии2
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platonnekafrin 01 марта 2018 | 08:59
Наше оружие давно уже отпускается только с этого возраста и с предъявлением паспорта гражданина РФ (иногда даже требуют ИНН). Кроме того, его продажа запрещена с 23:00 до восьми часов утра.
estamp 01 марта 2018 | 09:01
Засудят