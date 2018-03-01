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08:45, 01 марта 2018

В России до 5 тысяч рублей будет увеличен штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды

Проект соответствующего закона будет рассмотрен на заседании правительства. В настоящее время данный штраф составляет 1 тысячу рублей.

Комментарии

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platonnekafrin 01 марта 2018 | 08:52

Раньше пенсионер мог себе позволить это пять раз в год, теперь только один...

prishvin 01 марта 2018 | 08:56

С нонишним гарантом, вскорости, на вышеупомянутых переездах , будут встречаться токма велосипедисты да дрезины на ручной тяге... дак шо дитё - родится мёртвым.

from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 09:02

За те бабки , которые сбрендивший карлик потратил на свои милитаристские забавы, можно было в том числе построить эстакады над наиболее загруженными переездами.

rom8883 01 марта 2018 | 09:10

Нарушителей ловят сами поезда. На полной скорости.

sasass 01 марта 2018 | 09:26

Надо строить нормальные переезды , а не бумажные законы строчить - Россия скоро захлебнется в этих законах....

plank1957 01 марта 2018 | 09:32

Особенно это будет касаться виновников ДТП на железнодорожных переездах.

duni 01 марта 2018 | 09:36

Что то скромно увеличивают штрафы.... А может сразу расстрел?

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