В России до 5 тысяч рублей будет увеличен штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды
Проект соответствующего закона будет рассмотрен на заседании правительства. В настоящее время данный штраф составляет 1 тысячу рублей.
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Проект соответствующего закона будет рассмотрен на заседании правительства. В настоящее время данный штраф составляет 1 тысячу рублей.
Комментарии7
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platonnekafrin 01 марта 2018 | 08:52
Раньше пенсионер мог себе позволить это пять раз в год, теперь только один...
prishvin 01 марта 2018 | 08:56
С нонишним гарантом, вскорости, на вышеупомянутых переездах , будут встречаться токма велосипедисты да дрезины на ручной тяге... дак шо дитё - родится мёртвым.
from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 09:02
За те бабки , которые сбрендивший карлик потратил на свои милитаристские забавы, можно было в том числе построить эстакады над наиболее загруженными переездами.
rom8883 01 марта 2018 | 09:10
Нарушителей ловят сами поезда. На полной скорости.
sasass 01 марта 2018 | 09:26
Надо строить нормальные переезды , а не бумажные законы строчить - Россия скоро захлебнется в этих законах....
plank1957 01 марта 2018 | 09:32
Особенно это будет касаться виновников ДТП на железнодорожных переездах.
duni 01 марта 2018 | 09:36
Что то скромно увеличивают штрафы.... А может сразу расстрел?