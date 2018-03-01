В России сегодня начинается второй этап амнистии капиталов
Он продлится до конца февраля 2019 года. Физическое лицо сможет представить декларации со сведениями об имуществе, а также задекларировать средства на счетах в зарубежных банках. Данные активы не будут облагаться единовременными налогами и сборами.
Комментарии9
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platonnekafrin 01 марта 2018 | 08:50
Сначала побожитесь, потом скажите "век госслужбы не видать" - иначе не сдамся!
evgolius7 01 марта 2018 | 08:50
Путин победил бедность.
А ты - нет...
platonnekafrin 01 марта 2018 | 09:05
evgolius7: А он такой - он может победить даже то, чего, вроде бы, нет. И может это делать много, много раз - перед каждыми выборами.
from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 08:58
В чём смысл этого цирка? На бензоколонке что -нибудь изменилось ? Нет. Как рулили быканы из силовиков , так и рулят. Похоже , что это кому - то локально выгодно , легализовать ворованное . А как громко , "второй этап" ! Идите кокаин нюхайте ;)))
rom8883 01 марта 2018 | 08:59
Спросили бы у ЦРУ. У них все счета российских коррупционеров на учёте.
prishvin 01 марта 2018 | 08:59
А шо там, с результатами первого этапа ?
beautyqueen 01 марта 2018 | 09:07
prishvin: Да вроде один вернулся. И сразу повязали!
sarbus 01 марта 2018 | 09:11
А у первого этапа результаты каковы?
ostanovka 01 марта 2018 | 09:34
Первый этап закончился арестом единственного лоха, поверившего родине и прилетевшего из Лондона. Тут же и принятого в строгие, но справедливые объятия родины, в виде полицаев.
Родина росянка ждет следующую муху, усиленно выделяя душистый клей для бабосов.