Фильм Алексея Германа «Довлатов» выходит в российский прокат
Он продлится недолго – всего 4 дня. Судя по интернет-сайтам кинотеатров, практически все билеты распроданы.
Картина на прошлой неделе получила на Берлинском кинофестивале «Серебряного медведя». Независимое жюри отметило художника-постановщика Елену Окопную за воссоздание эпохи 70-х.
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sneer1 01 марта 2018 | 09:06
Будем посмотреть