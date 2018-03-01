Фильм Алексея Германа «Довлатов» выходит в российский прокат

Он продлится недолго – всего 4 дня. Судя по интернет-сайтам кинотеатров, практически все билеты распроданы.

Картина на прошлой неделе получила на Берлинском кинофестивале «Серебряного медведя». Независимое жюри отметило художника-постановщика Елену Окопную за воссоздание эпохи 70-х.