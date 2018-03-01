Владимир Путин впервые огласит послание парламенту не в Кремле, а выставочном зале Манеж
В администрации президента говорят, что в этот раз расширен состав приглашённых. Кроме того, Владимир Путин будет использовать инфографику. Ранее в Центризбиркоме говорили, что сам факт выступления президента с посланием не является нарушением предвыборного законодательства.
Комментарии13
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meister_luvin 01 марта 2018 | 08:37
И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом — скажет он:
"Не хотите ли черешни?"
Вы ответите: "Конечно".
opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:03
meister_luvin: Почему не в цирке- шапито?
vise1 01 марта 2018 | 08:37
Опоздает ,
кокаин - святое дело !
tks 01 марта 2018 | 08:38
Символично, более, чем! Манеж сгорел дотла как раз в день выборов, в марте 2012 года! Когда Пересидент "рокирнулся"! И сокзу пустил, читая "Бородино"!
tks 01 марта 2018 | 08:41
tks: ...слезу пустил...
ly4_sveta 01 марта 2018 | 09:13
tks: Типа, - Феникс, восстает из пепла. ))) Хотя,
трудно понять действия наркоманов и маньяков.
from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 08:48
Это чтобы преувеличить размеры карлика.
vlabumur 01 марта 2018 | 08:59
Мы ждали долго. Наконец
Вошел в Кремлевский наш Дворец
Спокойной поступью мессии
Защитник матушки-России.
Не сразу поняли дельцы,
Что обрубаются концы
Их паутинистым интригам,
Служившим западным веригам.
На вид вошедший был простым,
С покровом прядей не густым,
Смущался он под градом взглядов,
Но был готов к лавинам ядов.
Не сразу бросился он в бой
И медлил с властной ворожбой,
Однако точно, без размаха
Ударил в кучку олигархов.
Когда «Дубровка» и «Беслан»
Пытались взять его в капкан,
Он с честью вышел из захвата,
Не растоптав, что было свято.
Примером личным призывал
Не допустить страны развал -
И постепенно и красиво
Окрепла заново Россия.
Тогда «партнеры» смыли грим
И запустили руки в Крым,
Но наш герой одним ухватом
Вернул его к родным пенатам.
И тут такое началось!-
Вскипела вражеская злость -
Коль толку нет от провокаций,
Решили бить посредством санкций.
vilingrad 01 марта 2018 | 09:00
Весь вечер на манеже! Лысый бледный клоун Наполшестого со знаменитой репризой "Опять кандидат!"
rom8883 01 марта 2018 | 09:01
И что-то изменится от этого послания? Или голый пиар?
vlabumur 01 марта 2018 | 09:01
Окончание......
Но лидер наш в ответ на вой
Технично брал на болевой.
И завопили супостаты,
В своем убожестве трекляты.
В конце концов весь мир признал,
Что наш один переиграл
Гнилые запада элиты,
Чьи карты были правдой биты.
Блюдет и совесть, и закон,
И все увидели, что он
Не предает, не продается
И под хвалу врагов не гнется.
Питаясь мудростью веков,
Свободен от любых оков,
Уравновешен, как природа,
Творит он благо для народа.
Мы долго ждали. Наконец
Пришел не брат и не отец,
Не бог, не царь, не обличитель,
А скромный родины спаситель.
ly4_sveta 01 марта 2018 | 09:07
К чему бы это? Гэбня хочет устроить какую-то провокацию?
Типа - нападение на вождя? ))) Аресты, репрессии, как в
сталинском СССР или нацистской Германии?
И какая разница откуда трындеть,
врать и заниматься словоблудством? Хоть с Луны...
,,План Путина - победа России" - слоган из прошлых
выборов, который один умный человек сразу переделал в
,,Клан Путина - беда России" и оказался прав.
ostanovka 01 марта 2018 | 09:29
ly4_sveta: в свете последних русских событий с кокаином, фраза "план Путина" обретает несколько иной смысл. Как представляется, более реальный.