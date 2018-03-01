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08:32, 01 марта 2018

Владимир Путин впервые огласит послание парламенту не в Кремле, а выставочном зале Манеж

В администрации президента говорят, что в этот раз расширен состав приглашённых. Кроме того, Владимир Путин будет использовать инфографику. Ранее в Центризбиркоме говорили, что сам факт выступления президента с посланием не является нарушением предвыборного законодательства.

Комментарии

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meister_luvin 01 марта 2018 | 08:37

И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом — скажет он:
"Не хотите ли черешни?"
Вы ответите: "Конечно".

opiatnovyi63 01 марта 2018 | 09:03

meister_luvin: Почему не в цирке- шапито?

(комментарий скрыт)

vise1 01 марта 2018 | 08:37

Опоздает ,
кокаин - святое дело !

tks 01 марта 2018 | 08:38

Символично, более, чем! Манеж сгорел дотла как раз в день выборов, в марте 2012 года! Когда Пересидент "рокирнулся"! И сокзу пустил, читая "Бородино"!

tks 01 марта 2018 | 08:41

tks: ...слезу пустил...

ly4_sveta 01 марта 2018 | 09:13

tks: Типа, - Феникс, восстает из пепла. ))) Хотя,
трудно понять действия наркоманов и маньяков.

from_russia_with_boyaryshnik 01 марта 2018 | 08:48

Это чтобы преувеличить размеры карлика.

vlabumur 01 марта 2018 | 08:59

Мы ждали долго. Наконец


Вошел в Кремлевский наш Дворец


Спокойной поступью мессии


Защитник матушки-России.


Не сразу поняли дельцы,


Что обрубаются концы


Их паутинистым интригам,


Служившим западным веригам.





На вид вошедший был простым,


С покровом прядей не густым,


Смущался он под градом взглядов,


Но был готов к лавинам ядов.


Не сразу бросился он в бой


И медлил с властной ворожбой,


Однако точно, без размаха


Ударил в кучку олигархов.





Когда «Дубровка» и «Беслан»


Пытались взять его в капкан,


Он с честью вышел из захвата,


Не растоптав, что было свято.


Примером личным призывал


Не допустить страны развал -


И постепенно и красиво


Окрепла заново Россия.





Тогда «партнеры» смыли грим


И запустили руки в Крым,


Но наш герой одним ухватом


Вернул его к родным пенатам.


И тут такое началось!-


Вскипела вражеская злость -


Коль толку нет от провокаций,


Решили бить посредством санкций.





vilingrad 01 марта 2018 | 09:00

Весь вечер на манеже! Лысый бледный клоун Наполшестого со знаменитой репризой "Опять кандидат!"

rom8883 01 марта 2018 | 09:01

И что-то изменится от этого послания? Или голый пиар?

vlabumur 01 марта 2018 | 09:01

Окончание......

Но лидер наш в ответ на вой


Технично брал на болевой.


И завопили супостаты,


В своем убожестве трекляты.


В конце концов весь мир признал,


Что наш один переиграл


Гнилые запада элиты,


Чьи карты были правдой биты.





Блюдет и совесть, и закон,


И все увидели, что он


Не предает, не продается


И под хвалу врагов не гнется.


Питаясь мудростью веков,


Свободен от любых оков,


Уравновешен, как природа,


Творит он благо для народа.





Мы долго ждали. Наконец


Пришел не брат и не отец,


Не бог, не царь, не обличитель,


А скромный родины спаситель.

ly4_sveta 01 марта 2018 | 09:07

К чему бы это? Гэбня хочет устроить какую-то провокацию?
Типа - нападение на вождя? ))) Аресты, репрессии, как в
сталинском СССР или нацистской Германии?
И какая разница откуда трындеть,
врать и заниматься словоблудством? Хоть с Луны...
,,План Путина - победа России" - слоган из прошлых
выборов, который один умный человек сразу переделал в
,,Клан Путина - беда России" и оказался прав.

ostanovka 01 марта 2018 | 09:29

ly4_sveta: в свете последних русских событий с кокаином, фраза "план Путина" обретает несколько иной смысл. Как представляется, более реальный.

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