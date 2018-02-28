Студентов из разных российских регионов под разными предлогами принуждают к участию в голосовании...

Учащимся вузов угрожают выселением из общежитий, пока они не оформят открепительные удостоверения.

Будущим врачам из Новосибирского медицинского университета не разрешали войти в общежитие, пока они не согласятся на схему участия в выборах, удобную для администрации вуза. Там понуждали к участию в голосовании через открепительные. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона». От тех, кто все же решил голосовать по месту основной регистрации, требовали объяснительные на имя декана. Объясняли это необходимостью знать примерное число избирателей на участках и уверяли, что о принуждении к голосованию речи не идет. Студентам РЭУ имени Плеханова тоже пригрозили – выселением из общежития, если они не проголосуют на выборах. Студентов бурятского Республиканского экономическо-информационного техникума обязали участвовать в голосовании исключительно в здании учебного заведения. Соответствующую запись выложили в Ютьюб канале штаба избирательной забастовки политика Алексея Навального.

Примечательно, что в большинстве случаев голосовать за кого-то конкретного не призывают. Отмечают лишь важность самого факта участия в процедуре. Схожая ситуация и еще в одном из учебных заведений Бурятии – в республиканском госуниверситете учащихся обязали непременно написать заявление на включение в список избирателей, а в противном случае посулили проблемы.

В самих вузах ситуацию никак не комментируют.