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22:00, 28 февраля 2018

Студентов из разных российских регионов под разными предлогами принуждают к участию в голосовании

Учащимся вузов угрожают выселением из общежитий, пока они не оформят открепительные удостоверения.

Будущим врачам из Новосибирского медицинского университета не разрешали войти в общежитие, пока они не согласятся на схему участия в выборах, удобную для администрации вуза. Там понуждали к участию в голосовании через открепительные. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона». От тех, кто все же решил голосовать по месту основной регистрации, требовали объяснительные на имя декана. Объясняли это необходимостью знать примерное число избирателей на участках и уверяли, что о принуждении к голосованию речи не идет. Студентам РЭУ имени Плеханова тоже пригрозили – выселением из общежития, если они не проголосуют на выборах. Студентов бурятского Республиканского экономическо-информационного техникума обязали участвовать в голосовании исключительно в здании учебного заведения. Соответствующую запись выложили в Ютьюб канале штаба избирательной забастовки политика Алексея Навального.

Примечательно, что в большинстве случаев голосовать за кого-то конкретного не призывают. Отмечают лишь важность самого факта участия в процедуре. Схожая ситуация и еще в одном из учебных заведений Бурятии – в республиканском госуниверситете учащихся обязали непременно написать заявление на включение в список избирателей, а в противном случае посулили проблемы.

В самих вузах ситуацию никак не комментируют.

Комментарии

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uhovostro 28 февраля 2018 | 22:04

Это по-нашему, по скрепоносному! - "Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство!"..

patrik02 28 февраля 2018 | 22:09

Студентов из разных российских регионов под разными предлогами принуждают к участию в голосовании...

И что с того, вон, альбацевский подрейтузник Сисян 20!8 и его грязножопый дружок Лёня Волков призывают не ходить на выборы, ну, а якутские преподаватели призывают прийти на выборы - диалектика.

uhovostro 28 февраля 2018 | 22:13

patrik02: /принуждают к участию в голосовании.../ - /призывают не ходить на выборы.../
Разницу между "призывают" и "принуждают" мы не чувствуем - естественно, естественно...

patrik02 28 февраля 2018 | 22:17

uhovostro:

Вот и я говорю, что никто из студентов преподавателей не боится, знают что их угрозы ненастоящие, тогда как жидоарийские боевики и бритвой по лицу полоснуть могут.

gordy 28 февраля 2018 | 22:19

@Студентов из разных российских регионов под разными предлогами принуждают к участию в голосовании@


Они не против?

s_talker002 28 февраля 2018 | 22:21

Возвращается 37-й год, студентов под дулами крупнокалиберных пулеметов ведут на выборы......но почему то нет репрессий, но это все впереди.
И вот Еврейский Автономный округ до сих пор не переименовали.
Надо ждать выборов, а там и последний срок, самый торжественный и запоминающийся для потомков.

olegleon 28 февраля 2018 | 22:06

"Соответствующую запись выложили в Ютьюб канале штаба избирательной забастовки политика Алексея Навального."

да её и сделали специально для Навального

scimitar 28 февраля 2018 | 22:08

Получается, Навальный был прав: раз всем этим козлам вот так позарез нужна явка, то вполне разумно будет забить на эти как бы выборы.

olegleon 28 февраля 2018 | 22:13

scimitar: и это решение поддерживают все 7 тысяч сторонников Навального в России

uhovostro 28 февраля 2018 | 22:15

olegleon: Да какие там 7 тысяч?! Их всего-то 70 человек, да и то все купленные!..

olegleon 28 февраля 2018 | 22:28

uhovostro: как это "какие?". те, которые вышли по всей России на акцию Навального, поддерживая его призыв к бойкоту. или их было 8 тысяч?

trans 28 февраля 2018 | 22:11

Путирасты на что только не идут....

nitsahon 28 февраля 2018 | 22:11

так какие проблемы? пусть голосуют-> против Путина...
если выторгуют у администрации уч.заведений что-нибудь полезное для себя - совсем замечательно будет..

wuwer 28 февраля 2018 | 22:15

nitsahon: Путин уже победил...рота референтов уже стряпают новейшие майские указы
Задача - показать как можно большее количество участников балагана

peter75 28 февраля 2018 | 22:11

Что значит "принуждают голосовать", а разве это не долг любого нормального гражданина? Эхо еще бы написало,что безобразие то что наркоманов принуждают отказаться от наркотиков.

wuwer 28 февраля 2018 | 22:21

peter75: Имеет право голосовать или не голосовать
Но не должен..и не обязан

(комментарий скрыт)

petya71 28 февраля 2018 | 22:17

Очень жаль,что российские студенты столь необразованны и глупы,чтоб не написать жалобу в прокуратуру на того,кто принуждает и нарушает основной закон РФ-Конституцию и её статью о свободе выборов.А так же раструбить по всем возможным органам информации о столь преступном деянии их администрации их института!Но это-если студенты в основной массе-не бараны.

futbolist73 28 февраля 2018 | 22:17

Такие учебные заведения и не нужны! К примеру, все студенты, без исключения, бойкотируют эти, так называемые выборы, а в действительности переназначение самого себя одним из кандидатов. Что сделает эти принудители со всеми студентами, исключат всех без исключения? Тогда они кому будут преподавать? За 18 лет уже пуганы! Надоело платить налоги мошенникам и смотреть, как они грабят страну! У нынешних студентов есть шанс попасть в историю, сделав правильный выбор! Не участвовать в выборе, без выбора!

s_talker002 28 февраля 2018 | 22:29

futbolist73:
/ К примеру, все студенты, без исключения, бойкотируют эти, так называемые выборы,.../
В Вас погибает фантаст, фантаст-утопист.
Топиться не надо, с начало дождитесь памятника на Родине, потом можно утопиться.

nanarythree 28 февраля 2018 | 22:18

У нас даже пытают школьников что бы за Путина голосовали.

passanger 28 февраля 2018 | 22:20

Отдаю должное Эху за его виртуозное умение буквально мастерски обходить,не замечать
важные темы,отвлекаясь и отвлекая слушателей и читателей на всякую ерунду.

Я вот сегодня вечером посмотрел свежие видеозаписи того как бомбят многие сирийские города - такого, таких страшных бомбежек не было там давно...

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