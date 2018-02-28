Прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина»
Никаких дополнительных мер применяться не будет, — сообщил агентству ТАСС первый зам.генпрокурора России Александр Буксман.
Напомним, у этого фильма в России отозвали прокатное удостоверение. Кинотеатр «Пионер», который провел несколько показов картины, оштрафовали.
Комментарии14
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nikitin43 28 февраля 2018 | 21:39
в россии его посмотрели уже 18 млн . и прокуратура смешная как и жюков в фильме.
dvch_nic 28 февраля 2018 | 21:43
nikitin43: Милостивцы. А могли бы и дело против в авторов возбудить
расследовать в Англию бы ездили .. себе на горло наступили, можно сказать.
rabin_tagor 28 февраля 2018 | 22:03
dvch_nic: Прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина»
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Выяснено, что фильм испольщует недостоверную информацию: Сталин жив!
victoro 28 февраля 2018 | 21:40
Прикольный фильм. Кремлевцы во все времена одинаковы.
abbam 28 февраля 2018 | 21:50
victoro: Низкосортная чернуха.
victoro 28 февраля 2018 | 21:59
abbam: К фильму надо относится философски. Не думаю что запросто можно попасть на вечеринку к нашим "небожителям"
pr22000 28 февраля 2018 | 21:43
Надо же, так ни чего и не нашли! А фильм очень правдивый.
polba 28 февраля 2018 | 22:00
pr22000: Ну да. Правдив на уровне анекдотов про "Вовочку", с актёрскими талантами "Тупой и ещё тупее"... Для клинических малолетних дебилов - в самый раз будет.
pro_hanov 28 февраля 2018 | 21:43
«Никаких дополнительных мер применяться не будет, — сообщил агентству ТАСС первый зам.генпрокурора России Александр Буксман.»
Прямо от сердца отлегло. Какие гуманисты в прокуратуре! А я думал, что всю группу создателей фильма сошлют на Колыму ... заочно.
uhovostro 28 февраля 2018 | 21:55
pro_hanov: Вот вы смеётесь, а против них могли бы санкции ввести - запретить им всем, например, въезд в Россию. Каково бы им тогда было?!..
razval74 28 февраля 2018 | 21:53
Надо к рейтингам IMOB и Кинопоиск теперь добавлять рейтинг по СК и Прокуратуре.
fikus74 28 февраля 2018 | 21:55
зря "трудились" - я уже его посмотрел. дебилы бл......
vilingrad 28 февраля 2018 | 21:58
Да нормальный фильмец. Комикс еще почитайте, по которому снято,кто аглицким владеет. Взяться что ли, перевести, сделать путинцам подарок?
echo2011 28 февраля 2018 | 22:06
А с какой стати прокуратура вообще решила заняться просмотром фильма?