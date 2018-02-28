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21:33, 28 февраля 2018

Прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина»

Никаких дополнительных мер применяться не будет, — сообщил агентству ТАСС первый зам.генпрокурора России Александр Буксман.

Напомним, у этого фильма в России отозвали прокатное удостоверение. Кинотеатр «Пионер», который провел несколько показов картины, оштрафовали.

Комментарии

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nikitin43 28 февраля 2018 | 21:39

в россии его посмотрели уже 18 млн . и прокуратура смешная как и жюков в фильме.

dvch_nic 28 февраля 2018 | 21:43

nikitin43: Милостивцы. А могли бы и дело против в авторов возбудить
расследовать в Англию бы ездили .. себе на горло наступили, можно сказать.

rabin_tagor 28 февраля 2018 | 22:03

dvch_nic: Прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина»
.-------
Выяснено, что фильм испольщует недостоверную информацию: Сталин жив!

victoro 28 февраля 2018 | 21:40

Прикольный фильм. Кремлевцы во все времена одинаковы.

abbam 28 февраля 2018 | 21:50

victoro: Низкосортная чернуха.

victoro 28 февраля 2018 | 21:59

abbam: К фильму надо относится философски. Не думаю что запросто можно попасть на вечеринку к нашим "небожителям"

pr22000 28 февраля 2018 | 21:43

Надо же, так ни чего и не нашли! А фильм очень правдивый.

polba 28 февраля 2018 | 22:00

pr22000: Ну да. Правдив на уровне анекдотов про "Вовочку", с актёрскими талантами "Тупой и ещё тупее"... Для клинических малолетних дебилов - в самый раз будет.

pro_hanov 28 февраля 2018 | 21:43

«Никаких дополнительных мер применяться не будет, — сообщил агентству ТАСС первый зам.генпрокурора России Александр Буксман.»

Прямо от сердца отлегло. Какие гуманисты в прокуратуре! А я думал, что всю группу создателей фильма сошлют на Колыму ... заочно.

uhovostro 28 февраля 2018 | 21:55

pro_hanov: Вот вы смеётесь, а против них могли бы санкции ввести - запретить им всем, например, въезд в Россию. Каково бы им тогда было?!..

razval74 28 февраля 2018 | 21:53

Надо к рейтингам IMOB и Кинопоиск теперь добавлять рейтинг по СК и Прокуратуре.

fikus74 28 февраля 2018 | 21:55

зря "трудились" - я уже его посмотрел. дебилы бл......

vilingrad 28 февраля 2018 | 21:58

Да нормальный фильмец. Комикс еще почитайте, по которому снято,кто аглицким владеет. Взяться что ли, перевести, сделать путинцам подарок?

echo2011 28 февраля 2018 | 22:06

А с какой стати прокуратура вообще решила заняться просмотром фильма?

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