Прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина»

Никаких дополнительных мер применяться не будет, — сообщил агентству ТАСС первый зам.генпрокурора России Александр Буксман.

Напомним, у этого фильма в России отозвали прокатное удостоверение. Кинотеатр «Пионер», который провел несколько показов картины, оштрафовали.