МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Это подтвердил глава ОКР Александр Жуков. Решение прокомментировал президент Владимир Путин, награждая победителей и призеров Олимпиаде в Пхенчхане. Глава государства сказал, что необходимо сделать выводы и перевернуть эту страницу.
Комментарии2
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nikitin43 28 февраля 2018 | 21:37
пьют или нюхают на радостях , загул на неделю.
sproter 28 февраля 2018 | 21:58
"Членство" - это самое подходящее нематерное название того, что Россия делает в МОК.