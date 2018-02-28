Серебряный призер Олимпиады Е.Боброва решила продать подаренный автомобиль и отдать часть денег на благотворительность
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Екатерина Боброва решила продать подаренный российскими властями автомобиль и отдать часть денег на благотворительность. Фигуристка пояснила, что у нее уже есть машина.
Бобровой, как и другим серебряным призерам Игр, сегодня вручили ключи от BMW X5. Золотые и бронзовые призеры тоже получили в подарок машины этого немецкого производителя.
Комментарии25
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shlevet 28 февраля 2018 | 21:37
Благородно
wuwer 28 февраля 2018 | 21:45
shlevet: Очень...возьми взятку и передай другому....можно не всё, главное заявить по-громче
А из своего кармана - жаба давить,
shlevet 28 февраля 2018 | 21:53
wuwer: //Очень...возьми взятку и передай другому...//
Да, я знаю о таком случае с бывшим губернатором Кировской области
wuwer 28 февраля 2018 | 21:57
shlevet: В цепочке с губернатором отсутствовало звено с кремлевскими-сидельцами...что очень чревато...нет оттенка скрепоностности
djuga 28 февраля 2018 | 21:55
shlevet: Благородно
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Я вот думаю... Третий вратарь сборной России по хоккею, ни разу не вышедший на лёд, получит массу призов - деньги, авто, квартиру...
А Шаварш Карапетян - легенда советского спорта (17-кратный чемпион мира, 11-кратный рекордсмен мира и т.д. и т.п.), спортсмен-подводник, вытащивший в одиночку с десятиметровой глубины Ереванского озера из забитого людьми троллейбуса 46 человек, из которых 20 откачали - он, что, меньше достоин такого авто? Особенно учитывая, что весь изрезанный осколками стекла получил заражение крови, жуткое воспаление легких (дело было осенью) и спайки в легких. Для подводника - это крах спортивной карьеры. Ну да, ну да, ведь подводное плавание - это не олимпийский вид спорта... Да и было давно. Дали подержать сочинский олимпийский факел и достаточно.
Наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни.
shlevet 28 февраля 2018 | 22:01
djuga: //...он, что, меньше достоин такого авто?...//
Думаю он достоин больше
martin5660 28 февраля 2018 | 22:15
djuga: потомушта он Карапетян
vlabumur 28 февраля 2018 | 22:03
shlevet:
в подарок машины этого немецкого производителя.
++++++++++++++++++++++++
И власти тоже молодцы поддержали европейского производителя,свой то автомобиль патриотам дать нельзя- обидятся,а валютой тоже неудобно
Ж.....
shlevet 28 февраля 2018 | 22:08
vlabumur: //...свой то автомобиль патриотам дать нельзя...//
Патриотизм, это не зацикливание на только своих вещах, машинах, еде, месте отдыха, проживании детей,...
Такое зацикливание называется идиотизм.
Поэтому я лично не вижу ничего дурного в авто европейского производителя и это никак не связано с патриотизмом или его отсутствием
ivfn 28 февраля 2018 | 22:15
shlevet:
Она и в Сочи так же сделала
sadda 28 февраля 2018 | 21:40
Тысяч десять на благотворительность, остальное себе. Показуха.
cukker 28 февраля 2018 | 21:56
sadda: новенький Х5 с олимпийской символикой знаешь сколько стоит? идиотки кусок. и кто тебя выкакал? мозги как у Ленина сифоном протухли?
ivfn 28 февраля 2018 | 22:19
cukker:
Без символики миллионов пять стоит. Она кстати и за победу в Сочи машину на благотворительность отдала
budweiser23 28 февраля 2018 | 22:21
cukker: явно меньше, чем без символики, символика скорее обесценивает....вы когда нибудь заказывали немецкий автомобиль с завода?
stryapchii Андрей Макурин 28 февраля 2018 | 22:09
sadda: Ты сколько потратил подобным образом? Реально?
piter_ug 28 февраля 2018 | 21:42
Единственно правильное решение.
piterjanis 28 февраля 2018 | 21:43
Имеет право
amderma 28 февраля 2018 | 21:53
Правильно , поддержим Немецкого производителя!
don_ballon 28 февраля 2018 | 21:55
Не первый случай продажи подаренных авто и дело не в желании их "окэшить", скорее всего, просто авто в наши дни совершенно обиходная вещь и каждый имеет авто по своим параметрам, удобству, деньгам. Что такое авто, в принципе? Железяка... Подарок должен быть таким, чтобы из поколения в поколение передавался. Например, оригинальный перстень ручной работы от известного ювелира. Не обязательно занебесно дорогой, а по типу тех, что награждают чемпионов НБА. Авто в подарок это совок, капитал-шоу "Поле чудес".
djuga 28 февраля 2018 | 22:09
don_ballon: Подарок должен быть таким, чтобы из поколения в поколение передавался. Например, оригинальный перстень ручной работы от известного ювелира.
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Согласен, отличная идея! Но у нас пошлые времена и пошлые "государственные подарки".
Машины тоже неплохо, но, как мне кажется, формат таких призовых могли бы обсуждать уже со спонсорами. Если бы таковые имелись.
sulla663 28 февраля 2018 | 21:57
Вроде кажется, что красиво. Какую часть денег собирается отдать на благотворительность? У нас в Лугадонии же тоже сплошная гуманитарщина - красота, одним словом.
ivfn 28 февраля 2018 | 22:27
sulla663: sulla663:
//Какую часть денег собирается отдать на благотворительность? //
Ну кто же об этом скажет. Это делается добровольно ,от души
Людям свойственно быть благодарными за оказанную помощь. Пусть они никогда не узнают вашего имени – их добрые мысли, положительная энергетика, направленная в ваш адрес, сделают свое дело.
Слово БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ означает буквально творить благо. То есть сделать кого-то счастливее и радостнее в жизни.
Хотя... О чем это я...
petya71 28 февраля 2018 | 22:07
Вот этим и отличаются истинные патриоты России от проплаченных патриотов Путина.
timber_head 28 февраля 2018 | 22:20
"Золотые и бронзовые призеры тоже получили в подарок машины этого немецкого производителя."
А чё не "Ладу-Калину"? Непатриотично как-то...
trans 28 февраля 2018 | 22:28
Государство должно тратить свои деньги на массовый спорт, это необходимо для здоровья нации и чтобы молодежь была занята. А весь этот так называемый Большой спорт пусть существует на деньги спонсоров, с какой стати на них должны тратиться деньги из бюджета страны?!