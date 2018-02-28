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21:32, 28 февраля 2018

Серебряный призер Олимпиады Е.Боброва решила продать подаренный автомобиль и отдать часть денег на благотворительность

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Екатерина Боброва решила продать подаренный российскими властями автомобиль и отдать часть денег на благотворительность. Фигуристка пояснила, что у нее уже есть машина.

Бобровой, как и другим серебряным призерам Игр, сегодня вручили ключи от BMW X5. Золотые и бронзовые призеры тоже получили в подарок машины этого немецкого производителя.

Комментарии

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shlevet 28 февраля 2018 | 21:37

Благородно

wuwer 28 февраля 2018 | 21:45

shlevet: Очень...возьми взятку и передай другому....можно не всё, главное заявить по-громче
А из своего кармана - жаба давить,

shlevet 28 февраля 2018 | 21:53

wuwer: //Очень...возьми взятку и передай другому...//
Да, я знаю о таком случае с бывшим губернатором Кировской области

wuwer 28 февраля 2018 | 21:57

shlevet: В цепочке с губернатором отсутствовало звено с кремлевскими-сидельцами...что очень чревато...нет оттенка скрепоностности

djuga 28 февраля 2018 | 21:55

shlevet: Благородно
===========================================================================

Я вот думаю... Третий вратарь сборной России по хоккею, ни разу не вышедший на лёд, получит массу призов - деньги, авто, квартиру...
А Шаварш Карапетян - легенда советского спорта (17-кратный чемпион мира, 11-кратный рекордсмен мира и т.д. и т.п.), спортсмен-подводник, вытащивший в одиночку с десятиметровой глубины Ереванского озера из забитого людьми троллейбуса 46 человек, из которых 20 откачали - он, что, меньше достоин такого авто? Особенно учитывая, что весь изрезанный осколками стекла получил заражение крови, жуткое воспаление легких (дело было осенью) и спайки в легких. Для подводника - это крах спортивной карьеры. Ну да, ну да, ведь подводное плавание - это не олимпийский вид спорта... Да и было давно. Дали подержать сочинский олимпийский факел и достаточно.
Наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни.

shlevet 28 февраля 2018 | 22:01

djuga: //...он, что, меньше достоин такого авто?...//
Думаю он достоин больше

martin5660 28 февраля 2018 | 22:15

djuga: потомушта он Карапетян

vlabumur 28 февраля 2018 | 22:03

shlevet:
в подарок машины этого немецкого производителя.
++++++++++++++++++++++++
И власти тоже молодцы поддержали европейского производителя,свой то автомобиль патриотам дать нельзя- обидятся,а валютой тоже неудобно

Ж.....

shlevet 28 февраля 2018 | 22:08

vlabumur: //...свой то автомобиль патриотам дать нельзя...//
Патриотизм, это не зацикливание на только своих вещах, машинах, еде, месте отдыха, проживании детей,...
Такое зацикливание называется идиотизм.
Поэтому я лично не вижу ничего дурного в авто европейского производителя и это никак не связано с патриотизмом или его отсутствием

ivfn 28 февраля 2018 | 22:15

shlevet:
Она и в Сочи так же сделала

sadda 28 февраля 2018 | 21:40

Тысяч десять на благотворительность, остальное себе. Показуха.

cukker 28 февраля 2018 | 21:56

sadda: новенький Х5 с олимпийской символикой знаешь сколько стоит? идиотки кусок. и кто тебя выкакал? мозги как у Ленина сифоном протухли?

ivfn 28 февраля 2018 | 22:19

cukker:
Без символики миллионов пять стоит. Она кстати и за победу в Сочи машину на благотворительность отдала

budweiser23 28 февраля 2018 | 22:21

cukker: явно меньше, чем без символики, символика скорее обесценивает....вы когда нибудь заказывали немецкий автомобиль с завода?

stryapchii Андрей Макурин 28 февраля 2018 | 22:09

sadda: Ты сколько потратил подобным образом? Реально?

piter_ug 28 февраля 2018 | 21:42

Единственно правильное решение.

piterjanis 28 февраля 2018 | 21:43

Имеет право

amderma 28 февраля 2018 | 21:53

Правильно , поддержим Немецкого производителя!

don_ballon 28 февраля 2018 | 21:55

Не первый случай продажи подаренных авто и дело не в желании их "окэшить", скорее всего, просто авто в наши дни совершенно обиходная вещь и каждый имеет авто по своим параметрам, удобству, деньгам. Что такое авто, в принципе? Железяка... Подарок должен быть таким, чтобы из поколения в поколение передавался. Например, оригинальный перстень ручной работы от известного ювелира. Не обязательно занебесно дорогой, а по типу тех, что награждают чемпионов НБА. Авто в подарок это совок, капитал-шоу "Поле чудес".

djuga 28 февраля 2018 | 22:09

don_ballon: Подарок должен быть таким, чтобы из поколения в поколение передавался. Например, оригинальный перстень ручной работы от известного ювелира.
=========================================================================================

Согласен, отличная идея! Но у нас пошлые времена и пошлые "государственные подарки".
Машины тоже неплохо, но, как мне кажется, формат таких призовых могли бы обсуждать уже со спонсорами. Если бы таковые имелись.

sulla663 28 февраля 2018 | 21:57

Вроде кажется, что красиво. Какую часть денег собирается отдать на благотворительность? У нас в Лугадонии же тоже сплошная гуманитарщина - красота, одним словом.

ivfn 28 февраля 2018 | 22:27

sulla663: sulla663:
//Какую часть денег собирается отдать на благотворительность? //
Ну кто же об этом скажет. Это делается добровольно ,от души
Людям свойственно быть благодарными за оказанную помощь. Пусть они никогда не узнают вашего имени – их добрые мысли, положительная энергетика, направленная в ваш адрес, сделают свое дело.
Слово БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ означает буквально творить благо. То есть сделать кого-то счастливее и радостнее в жизни.
Хотя... О чем это я...

petya71 28 февраля 2018 | 22:07

Вот этим и отличаются истинные патриоты России от проплаченных патриотов Путина.

timber_head 28 февраля 2018 | 22:20

"Золотые и бронзовые призеры тоже получили в подарок машины этого немецкого производителя."

А чё не "Ладу-Калину"? Непатриотично как-то...

trans 28 февраля 2018 | 22:28

Государство должно тратить свои деньги на массовый спорт, это необходимо для здоровья нации и чтобы молодежь была занята. А весь этот так называемый Большой спорт пусть существует на деньги спонсоров, с какой стати на них должны тратиться деньги из бюджета страны?!

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