Серебряный призер Олимпиады Е.Боброва решила продать подаренный автомобиль и отдать часть денег на благотворительность

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Екатерина Боброва решила продать подаренный российскими властями автомобиль и отдать часть денег на благотворительность. Фигуристка пояснила, что у нее уже есть машина.

Бобровой, как и другим серебряным призерам Игр, сегодня вручили ключи от BMW X5. Золотые и бронзовые призеры тоже получили в подарок машины этого немецкого производителя.