В американском штате Джорджия полиция выясняет обстоятельства стрельбы в школе
Никто из учеников не пострадал. Задержан человек, который скрывался в одном из классов. По данным «Ассошиэйтед Пресс» задержанный является учителем.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Никто из учеников не пострадал. Задержан человек, который скрывался в одном из классов. По данным «Ассошиэйтед Пресс» задержанный является учителем.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 28 февраля 2018 | 21:45
Довели...
Пугал или не попал?
olegleon 28 февраля 2018 | 21:58
американские ценности