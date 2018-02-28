Хамовнический суд Москвы арестовал К. Салтыкова, задержанного на акции в поддержку забастовки избирателей 28-го января

Хамовнический суд Москвы арестовал до 26-го апреля Константина Салтыкова, задержанного на акции в поддержку забастовки избирателей 28-го января. Решение вынесла судья Марина Фильченко. Салтыкова подозревают в нападении на полицейского. 28-го января Константин Салтыков был задержан одновременно с политиком Алексеем Навальным. В автозаке, по словам сотрудников штаба оппозиционера, Салтыкова избили.