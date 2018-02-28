Хамовнический суд Москвы арестовал К. Салтыкова, задержанного на акции в поддержку забастовки избирателей 28-го января
Хамовнический суд Москвы арестовал до 26-го апреля Константина Салтыкова, задержанного на акции в поддержку забастовки избирателей 28-го января. Решение вынесла судья Марина Фильченко. Салтыкова подозревают в нападении на полицейского. 28-го января Константин Салтыков был задержан одновременно с политиком Алексеем Навальным. В автозаке, по словам сотрудников штаба оппозиционера, Салтыкова избили.
Комментарии7
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kottigr1 28 февраля 2018 | 21:39
Путинские гестаповцы берегут своего фюрера...
patrik02 28 февраля 2018 | 21:45
В автозаке, по словам сотрудников штаба оппозиционера, Салтыкова избили...
Если бы только избили, Екатерина Котрикадзе сообщила в своём ФБ, что Костю Салтыкова отвели в кабинет к Леониду Слуцкому и закрыли дверь, после чего оппозиционера изнасиловали в жесткой и циничной форме.
ugiazov 28 февраля 2018 | 21:46
kottigr1: Кажется им всё равно кого и за что избивать.
liberal_vulgaris 28 февраля 2018 | 21:40
Интересно, пришел ли навальный в суд поддержать малолетнего идиота, которому жизнь сломал? А может нанял ему хорошего адвоката? Нет ответа :(
ugiazov 28 февраля 2018 | 21:48
liberal_vulgaris: Это власти ломают парню жизнь.
ivfn 28 февраля 2018 | 21:58
ugiazov:
Вы хоть в курсе кто такой Салтыков? Найдите видео задержания Лелика. Там пацанчик маленький ,рыженький ,кидается на ОМОНовцев ,стараясь вызволить Лелика. Это и есть Салтыков. Ему срок карячится и не малый,
А вы говорите власть. Однако
volvic 28 февраля 2018 | 22:08
Когда попадаешь в полицию, главное чтобы полицейские тебя не избили. Иначе, дабы отмазаться, состряпают уголовку, а то и убьют. Короче, Путинская полиция тебя бережет.