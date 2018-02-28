Хакерская группа, которую связывают с российскими спецслужбами, взломала компьютерные сети МИДа и Минобороны Германии...

Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкое информационное агентство DPA. Хакерам удалось похитить данные. Какие именно, не уточняется. Атака была замечена в конце прошлого года. В МВД Германии подтвердили факт расследования кибератаки, не вдаваясь в детали.