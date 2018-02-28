Хакерская группа, которую связывают с российскими спецслужбами, взломала компьютерные сети МИДа и Минобороны Германии
Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкое информационное агентство DPA. Хакерам удалось похитить данные. Какие именно, не уточняется. Атака была замечена в конце прошлого года. В МВД Германии подтвердили факт расследования кибератаки, не вдаваясь в детали.
Комментарии15
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wuwer 28 февраля 2018 | 21:34
Затирают следы кокса?
patrik02 28 февраля 2018 | 21:41
Хакерская группа, которую связывают с российскими спецслужбами, взломала компьютерные сети МИДа и Минобороны Германии...
Кокаина нанюхаются, глаза блестят и надо не надо рыщут по интернету - ищут кому бы взломать.
vilingrad 28 февраля 2018 | 21:55
patrik02: Кокаина нанюхаются, глаза блестят "
Патрик, ты не тянешь. Совсем. Это уровень бабки у подъезда, стыдно... на вас весь мир уже смотрит, пальцами прказывают...
А хакеры, что ж... Если это фсбешные ребята, то Путин совсем дурак. Искать дополнительных приключений на свою сморщенную от протирания трона задницу по меньшей мере глупо:)
nikitin43 28 февраля 2018 | 21:35
мало неприятностей патрушеву в аргентине , обвесили , так и тут поймали... ну спецы..
serhio_25__ 28 февраля 2018 | 21:56
nikitin43: Ссышься, что могли похитить базу данных троллей и будет известно твое имя?
nanarythree 28 февраля 2018 | 21:39
Путен - АСТАНАВИСЬ! Хватит всё взламывать.
zemljanka 28 февраля 2018 | 21:42
Получай, фашист, гранату...
boseal 28 февраля 2018 | 21:42
Группу сию со спецслужбами кто-то там связывает, какие данные похитили не уточняется, точной даты тоже нет - возникает вопрос, а была ли вообще атака?))
snikkersnepper 28 февраля 2018 | 21:53
boseal:
Давно назрела необходимость забацать полноценный эхо-русский (шире - журналистско-русский) словарь или разговорник. Со всеми этими "которую связывают", "со ссылкой на источник" или "Запад сообщает". И подарить каждому сотруднику редакции по экземпляру с автографом. Может хоть это заставит их вылезти из кокона собственных мрий и словесных игр (привет Витгенштейну) и хоть изредка увидеть со стороны ту ахинею, что они несут в ежедневном режиме.
kottigr1 28 февраля 2018 | 21:57
snikkersnepper: Какой поп, с его "ихтамнет", "онизаблудились", "ка-краб".. таков и приход.
dennik 28 февраля 2018 | 21:49
Россия стала походить на обезьяну с гранатой ...
serhio_25__ 28 февраля 2018 | 22:00
dennik: Ну что, обезьяной себя считаешь, так иди каяться перед немецким посольством. Ахиджакову можешь с собой захватить.
abuvgrobu 28 февраля 2018 | 21:57
А я и ещё раз скажу - Лжецы эховские. DPA пишет об ИНОСТРАННЫХ хакерах https://twitter.com/dpa/status/968877660943286272
boseal 28 февраля 2018 | 22:02
abuvgrobu: А мне больше комментарий некоего господина Leh понравился про подводные лодки и Путина))).
serhio_25__ 28 февраля 2018 | 22:13
abuvgrobu: В последнее время стал проверять новости Эха и начал ловить очень много откровенной лжи Эха. Просто уровень лжи на уровне укр СМИ. Видать одно управление.