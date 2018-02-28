В подмосковном Ногинске загорелась психиатрическая больница
Из здания эвакуировано около 60-ти человек, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О площади пожара и возможных пострадавших пока ничего не известно.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Из здания эвакуировано около 60-ти человек, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О площади пожара и возможных пострадавших пока ничего не известно.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik02 28 февраля 2018 | 21:37
В подмосковном Ногинске загорелась психиатрическая больница...
Врачи наверно подожгли, чтобы скрыть следы хищения кокаина.
ura_123 28 февраля 2018 | 21:39
patrik02: Ты сам эвакуировался?
vor__mbh 28 февраля 2018 | 22:22
Как рассказывают очевидцы: обдолбанные пОрнасовцы и сисяноиды - точно травленые тараканы разбегались из своей альма-матер))))). ;-D
wuwer 28 февраля 2018 | 21:38
Что эти тоже отказались идти на путинг и брать открепительные талоны?
ded64 28 февраля 2018 | 21:54
И как теперь будут за Путина голосовать??? Ведь дурдом сгорел....
ki000999 28 февраля 2018 | 22:01
В подмосковном Ногинске загорелась психиатрическая больница............Да это всё проклятые пиндосы виноваты!!!!!! Не дали вовремя проводку поменять!!!
vlabumur 28 февраля 2018 | 22:11
ki000999: Да это всё проклятые пиндосы виноваты!!!!!! Не дали вовремя проводку поменять!!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Да они гады всю нашу страну дурдомом сделали.
gostrax 28 февраля 2018 | 22:23
Главное ,что Патрик успел выбежать!!!