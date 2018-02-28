В оргкомитете ЧМ по футболу опровергли информацию, что болельщикам разрешат употреблять наркотики по медпоказаниям

В оргкомитете Чемпионата мира по футболу в России опровергли информацию о том, что болельщикам разрешат употреблять наркотики по медицинским показаниям. «Это исключено. У нас в стране действует соответствующий закон, который распространяется на все области жизни», — сказал директор оргкомитета Алексей Сорокин. Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что иностранные болельщики, которые приедут в Россию, смогут употреблять наркотические препараты по справкам медицинских учреждений.