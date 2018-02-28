В оргкомитете ЧМ по футболу опровергли информацию, что болельщикам разрешат употреблять наркотики по медпоказаниям
В оргкомитете Чемпионата мира по футболу в России опровергли информацию о том, что болельщикам разрешат употреблять наркотики по медицинским показаниям. «Это исключено. У нас в стране действует соответствующий закон, который распространяется на все области жизни», — сказал директор оргкомитета Алексей Сорокин. Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что иностранные болельщики, которые приедут в Россию, смогут употреблять наркотические препараты по справкам медицинских учреждений.
Комментарии3
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wuwer 28 февраля 2018 | 21:21
У нас в стране действует соответствующий закон, который распространяется на все области жизни
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Сказочник очередной .... забыл упомянуть об исключениях для элиты - для них законы издаются в другой редакции
world_nail 28 февраля 2018 | 21:24
Так вот для кого полтонны коки.
А вы говорите "Для элиты, для золотой молодежи".
sproter 28 февраля 2018 | 21:27
С кокаином накладка вышла, извиняйте, Мид подвел. Не обессудьте.