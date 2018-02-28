В Крыму неизвестные залили клеем дверной замок в квартире журналиста «Радио Свобода» Антона Наумлюка
В интервью «Эху Москвы» он сказал, что связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью.
Наумлюк отметил, что в итоге сумел благополучно покинуть квартиру.
Комментарии11
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s_talker002 28 февраля 2018 | 21:09
Канцелярским поди заливали, циакрином надо было. Кругом одно дилетанство.
halifax 28 февраля 2018 | 21:28
s_talker002: не удивлюсь если соплями замазали
vor__mbh 28 февраля 2018 | 21:29
Отвратительнее РС - трудно что-либо найти на волнах эфира.
Омерзительные русобофищи ведущие, ложь, лицемерие и двуличие - информационная политика РС (пендосы же).
Так что, залитый клеем замок - пустяки. Ведь не залитый же гудроном анус.
estamp 28 февраля 2018 | 21:09
Чисто интересно.
а. Когда это произошлт и когда он обнаружил это?
б. Не повздорил ли он банально с соседями накануне?
Не надо усложнять то, что можно объяснить простыми причинами.
s_talker002 28 февраля 2018 | 21:12
estamp:
Считаете что революционер нагадил соседям на коврик, а потом ушел в несознанку?
Мог.
echo_shar 28 февраля 2018 | 21:16
Почему новость не содержит указания на то, что госдеповская подстилка "Радио Свобода" является иностранным агентом??
komandarm_68 28 февраля 2018 | 21:20
Хороший герметик нужен, причём не только в эту скважину ))
ura_123 28 февраля 2018 | 21:23
Ватная школота резвится...
shlevet 28 февраля 2018 | 21:35
ura_123: //Ватная школота резвится...//
Школота по определению не может быть ватной, это будущий электорат Навального
shlevet 28 февраля 2018 | 21:32
Это Арчи
boseal 28 февраля 2018 | 21:45
Бесчеловечность методов "крававых оккупантов" поражает))).