Студентов Новосибирского меда отказывались пускать в общежитие, пока они не оформили открепительные для голосования

Студентов Новосибирского медицинского университета отказывались пускать в общежитие, пока они не согласились оформить открепительные удостоверения для голосования на выборах президента. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона». При этом от тех, кто все же решил голосовать по месту основной прописки, потребовали написать заявления на имя декана. В вузе сказали, что все это нужно для подсчета ориентировочного количества избирателей на участках. Там уверяют, что речь не идет о принуждении к голосованию.