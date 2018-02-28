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21:01, 28 февраля 2018

Студентов Новосибирского меда отказывались пускать в общежитие, пока они не оформили открепительные для голосования

Студентов Новосибирского медицинского университета отказывались пускать в общежитие, пока они не согласились оформить открепительные удостоверения для голосования на выборах президента. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона». При этом от тех, кто все же решил голосовать по месту основной прописки, потребовали написать заявления на имя декана. В вузе сказали, что все это нужно для подсчета ориентировочного количества избирателей на участках. Там уверяют, что речь не идет о принуждении к голосованию.

Комментарии

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sparky 28 февраля 2018 | 21:19

Нет, нет, какое же это принуждение, это скрепы скрипят.

edun1952 28 февраля 2018 | 21:19

Слабо нацлидеру по честному. Пора на покой.

haldey 28 февраля 2018 | 21:19

Вам не надоело новости из пальца высасывать? Если где-то такие случаи имеют место, вы бы лучше в ЦИК давали эту информацию, а так это просто треп! Хотя... вы же ЭМ... Желтеем?

sparky 28 февраля 2018 | 21:39

haldey: Во-первых, я кастрюлю не брала, во-вторых, вернула, а в-третьих, она уже была с дыркой.
Вы здорово приспособили этот старый анекдот к современности.

virgenu 28 февраля 2018 | 21:24

Давление на избирателя в любой форме есть уголовное преступление. В США гражданин, имеющий право голосовать должен сам зарегистрироваться избирателем, только тогда он занесен в список избирателей. А уж как и где он намерен голосовать- это его личное дело.

wuwer 28 февраля 2018 | 21:30

virgenu: Что это вы всё СЩА, СЩА
Судя по сообщениям ТАСС и им подобных, там всё неправильно...кроме денег и вилл

chubazzl 28 февраля 2018 | 21:30

Фигвам, а не явка.

yusu 28 февраля 2018 | 21:34

Самое свободное в мире волеизъявление, под плётками.

trans 28 февраля 2018 | 21:52

И на что только не идут путирасты...

osa 28 февраля 2018 | 22:16

Господа, вам не надоело? Сами придумываете, сами обсуждаете, сами возмущаетесь!
НЕТ уже никаких открепительных удостоверений!
И вообще, вы можете представить современного студента, которого не пустили в общежитие по такой странной причине и он промолчал? Да они сейчас только ищут повод, чтобы хоть как-то получить побольше лайков в соцсетях. ВСЁ бы уже давно было заснято и выставлено для всеобщего обозрения.
С другой стороны, ведь явно не темные люди - эти студенты, может быть попробовать самим побороться за честные выборы хотя бы тем, что написать жалобу в ЦИК? Или писать разучились?

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