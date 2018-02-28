В ЛДПР сочли провокацией конфликт Владимира Жириновского и Ксении Собчак во время теледебатов
В партии полагают, что все кандидаты, которые участвовали в дебатах, занимаются срывом предвыборной работы основных конкурентов действующего президента и тем самым исполняют свое предназначение. Поведение Собчак, которая фигурирует в заявлении партии как «участница проекта Дом-2», в ЛДПР назвали хамским.
Во время сегодняшних дебатов Собчак облила Жириновского водой, а он в ответ обругал ее матом. В прямом эфире это увидели жители Дальнего Востока. После инцидента трансляция была прервана. Жителям остальной части России дебаты решили показать в записи. Останется ли в итоговой версии скандальный эпизод, пока неизвестно.
Комментарии16
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doorin 28 февраля 2018 | 21:04
Сенатор СФ Нарусова и муж Собчак обратились к Путину
в связи с инцидентом на дебатах. И попросили
разогнать всех этих дебилов из ЛДПР, подъедающихся
за народные деньги в Госдуме.
\ Коммерсантъ \
opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 21:41
doorin: ЛДПР это не партия,это сборище гопников и хамов во главе с неким Жириновским, горлопаном и политическим простит. ..
bereshukrasehaivpesch 28 февраля 2018 | 21:06
Стареет жирик, в году так 1995, он бы собчак этот стакан засунул так что проктолог бы не вытащил.
alexin65 28 февраля 2018 | 21:13
bereshukrasehaivpesch: ПОСТАНОВКА чистейшая! И сам смысл постановки, чтобы обсуждали эту клоунаду, а не положение в Стране, когда на самолетах президента перевозят пол тонны наркотиков и т.п. 4 срок подряд занимает уркаган!
petya71 28 февраля 2018 | 21:07
А я считаю,что само существование ЛДПР-провокация против России.
ormanov 28 февраля 2018 | 21:15
petya71: Созданная еще при совке ЛДПР - проект Лубянки. Ее давно пора вывести на чистую воду. Но, видно, нужна чекистам до сих пор. В любом случае это партия, выполняющая спецпоручения.
petya71 28 февраля 2018 | 21:45
ormanov: Согласен.И Органы тогда начали тестировать свой народ на профпригодность.Раз клоун и хам во власти оказался популярным, то и народонаселение будет самозабпенно любить его хозяина.
grishakras 28 февраля 2018 | 21:08
Лучше бы смотрелась подщечина: звонкая, чтобы очки отлетели.
haldey 28 февраля 2018 | 21:08
Жириновский шоумен... ШОУ маст гоу он... Ксении тоже не привыкать, Дом 2 учит вести себя с неадекватами... А вы говорите, Путин должен принимать участие в теледебатах... В этом цирке??? Либерасня, устроили хрень и клоунаду, ведь президент, это еще и главнокомандующий! Ужас! А кто начал плескаться на ТВ? Не ваш любимый Боренька, с тем же Жириком, херой американский...
oleg_z 28 февраля 2018 | 22:15
haldey А кто начал плескаться на ТВ?
Мы еще не все умерли. Мы все помним. Так что Жирик по заслугам получил.
i_c_e 28 февраля 2018 | 21:25
Вроде всё наоборот было. Он её бл...ю и с...й назвал, а она его водой...
Но для ЛДПРовцев понятия времени и последовательности нет.
nastawnik_dulo_w 28 февраля 2018 | 21:46
Думаю, по части мата Жириновский по сравнению с массовицей-затейницей - младенец. Недаром ее учит жизни грязноротое Альбац, матерящееся похлеще пьяных бомжей.
pr22000 28 февраля 2018 | 21:51
"Во время сегодняшних дебатов Собчак облила Жириновского водой, а он в ответ обругал ее матом". Ну, это же ложь. Жириновский несколько раз оскорбил Ксению, после чего она плеснула в него водой. А Жириновский продолжал её оскорблять уже матом.
echo2011 28 февраля 2018 | 22:09
Основных конкурентов действующего президента? Кто это такие?
oleg_z 28 февраля 2018 | 22:12
Отомстила за Немцова. Это Жириновский первый начал обливать оппонента на дебатах. Облил Немцова соком, и ничего ему за это не было.
ilja13 28 февраля 2018 | 22:26
Собчак. как всегда, ведёт себя достойно. А этот пидрила- ужа точно достал всех, нуежели - несколько миллионов - которые за него проголосуют тоже - пидрилы? Сколько же же в стране пидрил...))))