В ЛДПР сочли провокацией конфликт Владимира Жириновского и Ксении Собчак во время теледебатов

В партии полагают, что все кандидаты, которые участвовали в дебатах, занимаются срывом предвыборной работы основных конкурентов действующего президента и тем самым исполняют свое предназначение. Поведение Собчак, которая фигурирует в заявлении партии как «участница проекта Дом-2», в ЛДПР назвали хамским.

Во время сегодняшних дебатов Собчак облила Жириновского водой, а он в ответ обругал ее матом. В прямом эфире это увидели жители Дальнего Востока. После инцидента трансляция была прервана. Жителям остальной части России дебаты решили показать в записи. Останется ли в итоговой версии скандальный эпизод, пока неизвестно.