Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в РФ, как выяснилось, обманули российских партнеров...

Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в Россию, как выяснилось, обманули своих российских партнеров. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «КоммерсантЪ».

Стало известно, что партия наркотиков весом почти 400 килограммов, найденная в школе при российском посольстве, была сильно разбавлена. Это показала экспертиза, проведенная сотрудником Национальной жандармерии Аргентины. В жандармерии также рассказали, что каждый из чемоданов с наркотиками был закрыт на кодовый замок с простейшим шифром, состоящим из трех нолей. К сумкам прилагался пакет с перцем — очевидно, для того, чтобы отбить запах наркотиков при проверке груза служебными собаками.