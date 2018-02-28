Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в РФ, как выяснилось, обманули российских партнеров
Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в Россию, как выяснилось, обманули своих российских партнеров. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «КоммерсантЪ».
Стало известно, что партия наркотиков весом почти 400 килограммов, найденная в школе при российском посольстве, была сильно разбавлена. Это показала экспертиза, проведенная сотрудником Национальной жандармерии Аргентины. В жандармерии также рассказали, что каждый из чемоданов с наркотиками был закрыт на кодовый замок с простейшим шифром, состоящим из трех нолей. К сумкам прилагался пакет с перцем — очевидно, для того, чтобы отбить запах наркотиков при проверке груза служебными собаками.
Комментарии56
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fischman 28 февраля 2018 | 21:03
И тут лоханулись..... Да что ж у нас за МИД такой! Ни украсть, ни покараулить....
alexin65 28 февраля 2018 | 21:07
fischman: чекисткая деза, как и "скандал" Крестница-Клоун. Всё в шутку перевести и расщепить правду и смысл (Россией правят урки) на разные "полуправды".
cpy_on_pycckoe 28 февраля 2018 | 21:10
alexin65:
Современный мир состоит из двух частей.
Одна часть - это высокодуховная Россия. Со скрепами и хромосомами.
А вторая - её лютые враги, изготовившиеся со всех сторон к нападению на матушку.
Пахану России тяжело в таких условиях. Единственная отрада - кокс из Аргентины. Но и там враги разбавили духовность.
gordy 28 февраля 2018 | 21:15
"Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в РФ, как выяснилось, обманули российских партнеров"
А кто сказал, что российские партнёры оплатили груз?
patrik02 28 февраля 2018 | 21:16
Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в РФ, как выяснилось, обманули российских партнеров...
Надо ещё и за это спросить с дипломатов? Вы чего, мол, гуси лохмоногие творите, теперь каждый аргентинский барыга может подумать, что он российского дипломата на товар может кинуть?
haldey 28 февраля 2018 | 21:24
gordy: Кушай эту тухлятину, только думать научись... Зачем нужна эта информация? Что бы не остывала эта тухлятина, подогревать и подогревать, а вы и рады! Мозги совсем атрофировались? Ты не гордый а глупый))) Дурак Вы, ваше благородие...
ura_123 28 февраля 2018 | 21:28
haldey: Алёшка,сколько раз за сутки Российские федеральные телеканалы повторяют одну и ту же новость на разные голоса?
Брёвнышки в глазиках опять остались незамеченными?
vilingrad 28 февраля 2018 | 22:01
haldey: Да, чувачок, до тебя и бодяга не дошла. Ломает, бедняга?
balya 28 февраля 2018 | 21:42
gordy: Оплатили. Недаром же кокаин находился в посольстве больше года. Оставили, якобы, "кофе", подкинули кокаин да ещё разбавленный.
hello_kiddy 28 февраля 2018 | 21:48
gordy: оплатили, но за рубли - только разбодяженый...
arkadia_1 28 февраля 2018 | 22:11
У нас пополам.
goga_s 28 февраля 2018 | 22:09
gordy:
Такой "груз", сынок, в кредит НЕ отгружают !!
хи-хи
kottigr1 28 февраля 2018 | 21:27
cpy_on_pycckoe: На самом деле всё было не так.. МИДу РФ барыги подсунули муку разбавленную кокаином.. Тот же Патрушев подтвердить, а он ведь не Путин.. Врать совсем откровенно не будет.
tamplieres 28 февраля 2018 | 21:10
Это меняет дело. Значит МИД не виноватый..
dokolle 28 февраля 2018 | 21:18
tamplieres: Не виноватые мы, он сам занесси, еси через небеси.
Непорочный занос, хоть и разбодяженный.
dimka75 28 февраля 2018 | 22:03
tamplieres: а Россельхознадзор куда смотрел ??
crazy_frog 28 февраля 2018 | 22:07
dimka75: Россельхознадзор должен запретить поставки разбодяженого кокаина в Россию.
kriimsdyk 28 февраля 2018 | 21:19
Русофобия - разбавлять вот так. Нож в спину
sparky 28 февраля 2018 | 21:22
kriimsdyk: А еще друзья называются.
vis_a_vis 28 февраля 2018 | 21:18
\\ fischman: Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в РФ, как выяснилось, обманули российских партнеров //
И как же они наших всемогущих спецслужб не боятся?
captainobvious 28 февраля 2018 | 21:27
fischman: что характерно, после каждой следующей экспертизы партия кокса будет становиться всё более и более "разбавленной" ))
balya 28 февраля 2018 | 21:40
fischman: А может как раз и не лоханулись, а может как раз и украли и разбавили, чтобы и поймать и себе чего-нибудь на бедность оставить. Ждем продолжения сериала под названием "Посольский кокаин".
opponent70 28 февраля 2018 | 21:50
fischman: Кругом враньё!!! То мука вместо кокса, то вдруг "градус" не тот... Кто разбавлял? наркодилеры или "дипломаты"? Чем разбавлен? Героином?
matros__koshkin__007 28 февраля 2018 | 22:15
fischman: «Да что ж у нас за МИД такой! Ни украсть, ни покараулить.»
Ты давай-ка не клевещи на возглавляемый лучшим министром индел в истории всех времен и народов МИД. Может быть кто караулил, тот и бодяжил, так что и воровство, и охрана стоят у нас, как всегда, на самом высоком уровне. Роисся, вперде!
ihor_syvoryj 28 февраля 2018 | 21:03
Лох - это судьба! (С)
juche 28 февраля 2018 | 21:04
К концу следствия 400 грамм разбавленного останется, да и тот украдут.
lapuh 28 февраля 2018 | 21:05
Везде обман! Безобразие!
student_ru_ru 28 февраля 2018 | 21:08
Грех это.
klukvik 28 февраля 2018 | 21:11
в суд подавать надо, за обман потребителей!
samakar2 28 февраля 2018 | 21:11
Надо проверить муку! Вдруг аргентинцы ее тоже разбавили?
grishakras 28 февраля 2018 | 21:11
За все бабушки заплатят.
tks 28 февраля 2018 | 21:12
Либо в посольстве лохи и не проверяли дурь, либо шибко "умные" сами тупо её разбавили и уже сплавили налево (таким образом, собираясь за один и тот же товар две цены получить), либо одно из двух )))
varz 28 февраля 2018 | 21:24
tks:
Все, готов сценарий для блокбастера (приквел для фильма Free Fire): некто, простой бухгалтер (в главной роли Дж. Депп) в обычном супермаркете в Аргентине покупает полтонны кофе для брата в далекой России. Это нормально, в России кофе не растет, а в Аргентине меньше чем 500кг нет фасовки. На кассе знакомится с незнакомкой (в главной роли Андж. Джоли), которая случайно накануне купила билет на дипрейс в Москву и готова помочь бухгалтеру.
Начинается цепочка случайных событий. В грузовом терминале какие-то невезучие (в ролях П.Ришар, М.Шорт) путают стикеры багажа бухгалтера и босса медельинского картеля. Аргентинская полиция (в роли капитана полиции - Д.Трехо, массовка местных), посол (фамилия актера засекречена), ФСБ (в роли полковника - И.Петренко, массовка местных), командир самолета (в роли Т.Круз) узнают об этой досадной неувязке в момент take-off Боинг-747, хотя все видят ИЛ-96 (за этот трюк спецы по спецэффектам должны получить Глобус, Оскар, Тефи и еще чего-нибудь для гордости)
Аргентинская полиция, посол, ФСБ и командир самолета (в роли Т.Круз) безуспешно пытаются дозвонится до М.Захаровой (роль-камео), потому что ее телефон забит звонками ненасытных репортеров. Недозвонится удается до самого landing борта.
Бро бухгалтера, обнимая Н.Рыбку (актрису выберут голосованием из мальчиков и девочек Дома-2), получает в грузовм терминале одного из 18 аэропортов Москвы полтонны чемоданов со стикером своего бро, пускает скупую мужскую слезу, неистово целует Н.Рыбку. Бро бухглатера вскрывает один чемодан и о ужас: в чемодане мука!
Бро: Полковник, где мой аргентиский кофе?
Полковник: посол, где эта белая гадость?
Посол: каптан, че за фигня?
Капитан: а где этот, которого Т.Круз играет???
Далее все, Free Fire..
irdo 28 февраля 2018 | 21:28
varz:
Все, готов сценарий для блокбастера (приквел для фильма Free Fire)
============
Триллер или комедия?
varz 28 февраля 2018 | 21:31
irdo: ///Триллер или комедия?
а это как композитор напишет саундтрек, если виолончель, то триллер, если балалайка, то комедия
tks 28 февраля 2018 | 21:55
varz: Больше смахивает на угарнейший, зубббббодрррробительнейший сюр-трэш-хардкор-блэк-камеди блокбастер!
captainobvious 28 февраля 2018 | 21:46
irdo: Триллер или комедия?
журналистское расследование Bellingcat
djuga 28 февраля 2018 | 21:36
varz: Все, готов сценарий для блокбастера
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Блестяще! Посмеялся от души. Особенно финал повеселил ))
captainobvious 28 февраля 2018 | 21:44
varz: нет-нет, в гл. роли бухгалтера здесь должен быть именно Пьер Ришар, это его амплуа ))
(а если совместное производство, то Гаркалин)
tks 28 февраля 2018 | 22:04
varz: А название, название какое будет? "Ко-ко-ко-KS"?
pomeranche 28 февраля 2018 | 21:16
И вправду. Чего такой шум подняли. Кокаин то сильно разбавлен был. Там то всего из 400 килограммов граммов 200 кокаина. Так что ничего страшного не произошло.
piter_ug 28 февраля 2018 | 21:16
Кинули всех - и лаврушников и фсбухариков.
Смехота!
dissi 28 февраля 2018 | 21:18
Вова кокаин теперь в Аргентину нефть только разбавленную отправлять будет...)))
shotabich Дмитрий Зотиков 28 февраля 2018 | 21:18
Оптимист скажет, что кокаин разбавили мукой, пессимист, что муку кокаином.
pontifig 28 февраля 2018 | 21:20
Это многое объясняет в поведении МИДа в последние пару лет
tks 28 февраля 2018 | 21:58
pontifig: Да если бы многое! Всё вообще объясняет!
world_nail 28 февраля 2018 | 21:20
До посольства был 1 чемодан чистейшей коки, в посольстве стало 12 чемоданов разбодяженной.
Не в прериях же Амазонки бодяжить, для это есть школы и детские садики.
ki000999 28 февраля 2018 | 21:21
Аргентинские наркодилеры, которых считают поставщиками кокаина в РФ, как выяснилось, обманули российских партнеров.......................Как обманули......Это что получается, на Аргентину вот-вот, броне-галактические силы России сбросят атомную бомбу???
liberal_vulgaris 28 февраля 2018 | 21:25
Или детишки в школе нычку нашли и отсыпали себе :)
stanislav1975 28 февраля 2018 | 21:27
Таак, и что МИД собирается предпринять по этому поводу?
ostanovka 28 февраля 2018 | 21:27
Вот он, бездуховный мир чистогана!!!
hello_kiddy 28 февраля 2018 | 21:41
впервые получил удовольствие, читая комменты: что ни коммент - то перл, браво расеянцы, так держать...
dilevski1973 28 февраля 2018 | 21:43
Бездуховные твари. На святое покусились . На скрепы!!!!
pr22000 28 февраля 2018 | 21:46
А может это курьер себе отсыпал, и теперь малыми партиями на рейсовых самолетах домой переправляет.
amderma 28 февраля 2018 | 21:57
...т.е уже как бы и не наркотик а так смесь какая то...
через неделю вообще не чумаданы а мешки с мукой...
через две недели все забудут, и все кто принимал участие в операции по борьбе с наркотиками, включая и
экипаж самолета , возможно будут представлены к наградам.
Так что пиндосы опять промахнулись! Мы круче чем вареные яйца!
canes 28 февраля 2018 | 22:04
amderma: уже был путинский, т.е. рязанский сахар