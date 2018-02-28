Неизвестные залили клеем замок квартиры журналиста «Радио Свобода» в Крыму

Неизвестные залили клеем замок квартиры журналиста «Радио Свобода» Антона Наумлюка в Крыму. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Залили клеем замок входной двери в квартиру, скорее всего, для того, чтобы я не мог ее покинуть», — рассказал А.Наумлюк.

Журналист связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью. Он напомнил, что накануне активно освещал приезд в Крым активисток из «Pussy Riot», которые проводили здесь акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. «Видимо, местным сотрудникам полиции это не очень понравилось», — отметил А.Наумлюк.

Он добавил, что считает случившееся «элементом запугивания и детсадовской местью».