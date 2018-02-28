Неизвестные залили клеем замок квартиры журналиста «Радио Свобода» в Крыму
Неизвестные залили клеем замок квартиры журналиста «Радио Свобода» Антона Наумлюка в Крыму. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Залили клеем замок входной двери в квартиру, скорее всего, для того, чтобы я не мог ее покинуть», — рассказал А.Наумлюк.
Журналист связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью. Он напомнил, что накануне активно освещал приезд в Крым активисток из «Pussy Riot», которые проводили здесь акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. «Видимо, местным сотрудникам полиции это не очень понравилось», — отметил А.Наумлюк.
Он добавил, что считает случившееся «элементом запугивания и детсадовской местью».
Комментарии8
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metvlag 28 февраля 2018 | 20:51
Мелкие пакостники на уровне дебилов из вспомогательной школы эти крымские патриоты России.
взглянешь на дебильные рожи этих казачков и все становится понятным с печальным будущим России.
xoxlolox 28 февраля 2018 | 20:52
А меньше надо с неизвестными клей нюхать для вдохновения,глядишь и проблем с замками не будет ! Токсикоман херов!
abuvgrobu 28 февраля 2018 | 20:56
А что, в Крыму больше активно осветить нечего, кроме как приезд паскудниц ? Только в замок залили ? А нужно было ещё и в пасть поганую залить..
pavelmistery 28 февраля 2018 | 21:00
abuvgrobu: 11.80
xuato 28 февраля 2018 | 21:00
Тоже мне неизвестные герои гибридной войны эти казаки - титушня православного рейха.
estamp 28 февраля 2018 | 21:00
Журналист связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью.
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Может пусть для начала вспомнть кого из соседей обидел или как иначе достал накануне.
spitac 28 февраля 2018 | 21:01
По большому счету есть два пути управления государством: первый - поэтапное решение экономических, социальных, бытовых, культурных и т.д. проблем, что медленно ведет к улучшению уровня жизни, и второй - затыкать рот тем, кто говорит о наличии проблем. Здесь эффект почти моментальный.
ivan127_4 28 февраля 2018 | 21:01
Вот это эксклюзив!
Вот это информационная бомба!
После такой новости полстраны точно не уснет.