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20:32, 28 февраля 2018

Премьер Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам Олимпиады в Пхенчхане ключи от автомобилей

Обладатели золотых наград получили в подарок BMW X6, серебряные призеры – BMW Х5, бронзовые – BMW Х4. При этом Медведев сказал, что эти подарки помогут спортсменам выполнить первую часть олимпийского девиза – «быть быстрее».

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 20:36

Вот если бы он это сделал из своей зарплаты - флаг в руки. Но, я как налогоплательщик, не подписывался на подарки для этих допингистов. 13 место.... Позор на весь мир.

cpy_on_pycckoe 28 февраля 2018 | 20:41

russkie_za_sverjenie:
Непатриотично. Да и спортсмены обидятся: почему вражьи, а не скрепные машины?

sedoff 28 февраля 2018 | 20:44

cpy_on_pycckoe: Да. Вот, ведь вроде говорят, что Лада веста очень хорошая машина, и даже какие-то крутые версии имеются, которые вообще ух! Так, чего же их не задарили? ))))))))

lenin3 28 февраля 2018 | 20:45

cpy_on_pycckoe: даже я,слесарь,обижусь,если мне подарят скрепную машину.Спецом посмотрел-посидел в Лада Веста SW(вроде,так правильно):за 800 с лишним тыр лучше корейца взять,а если добавить чуток,то и получше что...)))

lenin3 28 февраля 2018 | 20:48

Корейца,конечно,солярис или рио.

tvitov66 28 февраля 2018 | 21:00

lenin3: обычно этим нацЛидер лично занимался ... видать совсем его инфлюэнца скрутила

prutkov100 28 февраля 2018 | 21:05

А , где великий кормчий ? Тройники спички тянут кому за кокс ответ держать ?

aneuman 28 февраля 2018 | 20:39

Денег нет? А не хре.н было на работу ходить.

prostovanya 28 февраля 2018 | 20:39

Автомобили - Путин, ключи - Медведев, а бензином Песков заправит...

anna20869 28 февраля 2018 | 20:40

на этот раз медведев действительно сказал-как отлил в граните.

antimrakobes 28 февраля 2018 | 20:43

То есть как??? Нас тут говноботы уверяли, что про машины "это всё ниправда"! Неужели пригожинские тролли могли соврать???

nitsahon 28 февраля 2018 | 20:44

из ДАМ патриотизм, похоже, выветрился... иначе бы вручил ключи от российских внедорожников...

(комментарий скрыт)

sergs_sergs 28 февраля 2018 | 20:56

Как россиянам удается предпочитать западную технику и электронику без ущерба чувства величия и превосходства? Да очень просто, нужно только убедить себя что это всё трофеи доставшиеся им как победителям жизни! Также может оказаться полезным пересмотр выступлений раннего Задорнова.

tvitov66 28 февраля 2018 | 21:05

sergs_sergs: у нас от этого трещина в величии не образуется - каждый ватан знает что ПУбедитель как может и сколько может пользует ПУбежденного, особенно ПУбежденного дидами по современному телевидению многоразово и со спреПОНОСным чувством неимоверного вЭличия

henry52 28 февраля 2018 | 20:57

"Денег нет, но вы держитесь"...

dennik 28 февраля 2018 | 20:58

А что бы медвед сказал, если бы вручал ключи от ВАЗов!? :-)))
Интересно, что стало с недовручёнными бехами!? :-)))

zurrog_ 28 февраля 2018 | 20:58

Бедные БМВ-хи. Они хотят домой.

sadda 28 февраля 2018 | 21:03

А почему бы спортсменам не подарить сборники обещаний В.В. Путина за 17 лет? Очень даже патриотично, тем более что народ в основном обещаниями Вовы и довольствуется.

(комментарий скрыт)

xuato 28 февраля 2018 | 21:08

Это для того дарят что бы спортсмен нагадил в НАТОвскую машину и прилюдно сжег, а ездил бы на Калине малине эпохи биумвирата Вовы щукаря и Димона фондовика.

sproter 28 февраля 2018 | 22:26

По ПДД нет разницы в ограничении максимальной скорости для БМВ или "Приоры". Чепушило и уточкин владелец опять херню несет.

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