Аэропорт Таллинна закрыт из-за внеплановой посадки «Эрбас А320»

Самолет экстренно приземлился во время тренировочного полета. Пассажиров на борту не было, — сообщает со ссылкой на пресс-службу авиаузла агентство «Интерфакс». Сейчас лайнеры, которые летели в Таллинн, перенаправляют в Ригу и Хельсинки.