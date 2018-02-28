Аэропорт Таллинна закрыт из-за внеплановой посадки «Эрбас А320»
Самолет экстренно приземлился во время тренировочного полета. Пассажиров на борту не было, — сообщает со ссылкой на пресс-службу авиаузла агентство «Интерфакс». Сейчас лайнеры, которые летели в Таллинн, перенаправляют в Ригу и Хельсинки.
Комментарии4
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yakov_moscow_soviet_union 28 февраля 2018 | 20:42
Редакторам сайта. В русской транскрипции эстонская столица пишется с одной буквой "н": Таллин.
olegleon 28 февраля 2018 | 20:55
yakov_moscow_soviet_union: ещё бы редакторам объяснить, что "Tallinn Airport's runway is closed" переводится не "аэропорт закрыт", а "ВПП аэропорта Таллина закрыта". а так как она единственная в этом международном аэропорту, то взлёт-посадка закрыты.
gordy 28 февраля 2018 | 20:42
"Сейчас лайнеры, которые летели в Таллинн, перенаправляют в Ригу и Хельсинки."
Так он сел или рассыпался по полосе?
olegleon 28 февраля 2018 | 20:43
ну сел и сел, а аэропорт то зачем закрывать?