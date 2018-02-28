Источником взрыва в многоквартирном доме в Таганроге стала тротиловая шашка
Взорвалось устройство, собранное в домашних условиях, — сообщили в региональном управлении МВД. Погиб мужчина, в квартире которого произошел взрыв. Выясняются обстоятельства, — передает агентство ТАСС.
Комментарии9
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russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 20:34
Власти никогда не признают, что взрыв может быть ответской за Сирию. За авантюры фюрера нужно платить, так почему не холопами?
perestarok 28 февраля 2018 | 20:42
russkie_za_sverjenie: "Власти никогда не признают, что взрыв может быть ответской за Сирию. За авантюры фюрера нужно платить, так почему не холопами?"
Террористы из Сирии принесли мужику в квартиру взрывное устройство. Он что, командовал авиацией в Сирии? Командующий жил а Таганроге? Он что, такой поклонник Чехова?
tvitov66 28 февраля 2018 | 20:51
perestarok: Плохо вы телевизер смотрите - по этому ящику сам ПУктин заявил, что в составе террористической организации "Исламское государство" воюют девять тысяч граждан из стран бывшего СССР
pmasel 28 февраля 2018 | 20:54
Ну так рядом лугандония. Оттуда и "подарок".
bilrot 28 февраля 2018 | 21:48
perestarok: Теперь поняли ,почему исламистам в тюрбанах нельзя доверять секретные данные ?
olegleon 28 февраля 2018 | 20:39
очередной кандидат на премию Дарвина
benin_papa__ 28 февраля 2018 | 21:02
Подорваться на штатной тротиловой шашке способен разве что клинический идиот.
Качество мозгов россиян неуклонно снижается, увы.
xuato 28 февраля 2018 | 21:03
Стоклеточные шашки уступают место тротиловым. Ну ну.
lisitsa1962 28 февраля 2018 | 21:52
Захарченко с поребриком "гуманитаркой" рассчитался?