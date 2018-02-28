В Иркутске вынесли очередной приговор по делу об отравлении «боярышником»
Хозяйку и продавца торгового павильона, в котором продавался концентрат для ванн под названием «Боярышник», приговорили к 4-м и 3-м годам тюрьмы соответственно. Суд признал их причастными к гибели 8-ми человек.
Всего концентратом для ванн в декабре 2016-го года в Иркутске отравились больше 120-ти человек, 78 из них скончались. В отношении многих фигурантов этого дела следствие уже завершилось.
Комментарии5
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sergeev67 28 февраля 2018 | 20:39
Лихо. А если кто купит в магазине отвертку и засунет себе в анус, то директору/владельцу магазина тоже 4 года строгача влепят?
cattt 28 февраля 2018 | 20:41
Хоть бы не пугали, это не тот который продается в аптеке, это метаноловая настойка для ванн.
ginbin_ 28 февраля 2018 | 20:54
Перезидент, отец родной, верни боярку своему избирателю!!!
kaputvsemu 28 февраля 2018 | 20:57
Значит 120 бедолаг попотчевались боярой, не читая наклейку. Духовненько так... Дёшево и сердито...
А вот за что посадили "хозяйку и продавца торгового павильона"? Тогда уж и директора завода, который бояру разливает, надо присадить. И еще многих по цепочке.
serg571 28 февраля 2018 | 21:08
kaputvsemu: У хозяйки и продавца нечего было взять.