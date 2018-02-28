В Иркутске вынесли очередной приговор по делу об отравлении «боярышником»

Хозяйку и продавца торгового павильона, в котором продавался концентрат для ванн под названием «Боярышник», приговорили к 4-м и 3-м годам тюрьмы соответственно. Суд признал их причастными к гибели 8-ми человек.

Всего концентратом для ванн в декабре 2016-го года в Иркутске отравились больше 120-ти человек, 78 из них скончались. В отношении многих фигурантов этого дела следствие уже завершилось.