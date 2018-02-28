В Крыму неизвестные вывели из строя дверной замок квартиры, в которой живет журналист «Радио Свобода»
В Крыму неизвестные вывели из строя дверной замок квартиры, в которой живет журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Об этом он рассказал изданию «Медиазона». По словам Наумлюка, замок залили клеем. Техник, который проводил осмотр, сказал, что это не имеет отношения к практике квартирных краж.
Сам журналист считает, что к порче замка могут быть причастны сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД, которые таким образом пытались заблокировать его в квартире. Наумлюк обнаружил заклеенный замок, когда направлялся на прения по делу крымскотатарского активиста, обвиняемого в призывах к сепаратизму. «Медиазона» отмечает, что журналист смог покинуть свою квартиру.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
daos15 28 февраля 2018 | 20:33
Смешно))))
vor__mbh 28 февраля 2018 | 21:19
РС - такая подлая и лживая гадость (включая ведущих), что это такие мелочи... клей в замок.
Посему, очевидно, что тупой продажный журналюга сам себе и залил. Отрабатывает червь))
xoxlolox 28 февраля 2018 | 20:34
Крывавыйрыжим!)))))Ржунимагу ,пусть штаны сменит пропагандон подпиндосный!)
skolzki 28 февраля 2018 | 20:35
Любит народ радио помойную прессу ))))))))))))))))))))))))))))
kottigr1 28 февраля 2018 | 21:23
skolzki: А уже как русский народ Путина любит, что он вынужден от него скрываться за спинами дивизий ФСО.. !
daos15 28 февраля 2018 | 20:36
И унитаз засорился и кот в углу нагадил и птичка на подоконник насрала ))))
cattt 28 февраля 2018 | 20:44
Рабы мастера изподтишка гадить, если почуют власть могут зеленкой или говном.
olegleon 28 февраля 2018 | 20:36
вот креативный "журналист" попался. потратил немного на клей, немного на новую "личинку" для замка, а какое сообщение получилось! в такое даже многие поверят. ну если не знать, что при этом нельзя снаружи открыть замок, а изнутри он всё равно открывается )))
daos15 28 февраля 2018 | 20:39
olegleon: Это как постараться)))) Можно и изнутри не открыть ))))
sg71 28 февраля 2018 | 20:40
Это не клей. Чекисты пытались впрыснуть через замочную скважину яд.
daos15 28 февраля 2018 | 20:42
sg71: НЕТ! Яд для мурзы младшего, на всех не хватит))))
bogggdan 28 февраля 2018 | 20:42
От Путина и крымских ватников только гадостей и мерзостей приходиться ждать.
perestarok 28 февраля 2018 | 20:47
bogggdan: "От Путина и крымских ватников только гадостей и мерзостей приходиться ждать."
Мне тоже лет 40 назад в замок спичку воткнули. А я простой советский инженер, нахер никому не нужный. Это мальчишеское развлечение.
xoxlolox 28 февраля 2018 | 20:50
bogggdan: И это прохрюколо животное из страны которая вышки Крымчанам взрывало и воду перекрывало? Однако! С нетерпением жду новых ползучих наступлений АТОшников и перемолотого в кашу укропа в котлах ,ваша нация не должна существовать и так будет!
perestarok 28 февраля 2018 | 20:44
Это радио "Свобода вранья"?
kaputvsemu 28 февраля 2018 | 20:50
Не иначе как снова укроДРГ расшалились. Хотят подорвать крымскую стабильноздь.
shlevet 28 февраля 2018 | 21:01
...Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить....
bekipp 28 февраля 2018 | 21:03
Денег только на клей хватило? Уже хорошо.