В Крыму неизвестные вывели из строя дверной замок квартиры, в которой живет журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Об этом он рассказал изданию «Медиазона». По словам Наумлюка, замок залили клеем. Техник, который проводил осмотр, сказал, что это не имеет отношения к практике квартирных краж.

Сам журналист считает, что к порче замка могут быть причастны сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД, которые таким образом пытались заблокировать его в квартире. Наумлюк обнаружил заклеенный замок, когда направлялся на прения по делу крымскотатарского активиста, обвиняемого в призывах к сепаратизму. «Медиазона» отмечает, что журналист смог покинуть свою квартиру.