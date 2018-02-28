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20:30, 28 февраля 2018

Из России отправляли на Олимпиаду организованные группы болельщиков для обеспечения эффектных телетрансляций

Из России, как выяснилось, отправляли на Олимпиаду в Пхенчхан организованные группы болельщиков для обеспечения эффектных телетрансляций. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт «Тайга.инфо». По его данным, в частности, в Петербурге была сформирована группа из 300 человек. При этом болельщикам заплатили по 100 тысяч рублей и дали инструкции о том, как себя вести. Поездку финансировали общественные организации, близкие к городской администрации, — уточнил источник.

Комментарии

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olegleon 28 февраля 2018 | 20:33

такими темпами Эхо ещё до 18 марта окончательно превратится в "жёлтую прессу"

djuga 28 февраля 2018 | 20:37

olegleon: Эхо ещё до 18 марта окончательно превратится в "жёлтую прессу"
===============================================================================

Читайте коричневую, кто мешает?
А если такое действительно было, то готов поставить рупь за сто, что поехали исключительно "приближенные" к городской администрации.
Эх, на таких условиях я бы тоже поехал!

gordy 28 февраля 2018 | 20:40

На Олимпиаду со своими потёмкинскими деревнями?

vor__mbh 28 февраля 2018 | 20:48

Классическая брехня в стиле англо-саксо-фейко-прессы ))))

Ни фактов, ни доказательств... лишь испорченный воздух эм.

budweiser23 28 февраля 2018 | 21:10

vor__mbh: а, чем олимпиада в Корее отличается от проплаченных митингов в поддержку власти, где башляют массовке по 300-500 руб, не могут же путерасты расписаться на весь мир в неплатёжеспособности населения?

djuga 28 февраля 2018 | 21:16

vor__mbh: Классическая брехня в стиле англо-саксо-фейко-прессы
==================================================================

Скажите, вы не верите, что такое и возможно, и было?
Просто интересно.

haldey 28 февраля 2018 | 21:02

gordy: Вкусная стряпня? Прямо, супер новость... До чего еще опустится ЭМ? Помню были сказки про крыс с вагон в московском метро... ЭМ, пора реанимировать эти сказки и снова рассказывать, ваши слушатели все скушают, любую лапшу... Ганапольское лучше приправлять инопланетянами... Лапшу с ушей снимать не забываем))) А то места для новой лапши скоро не будет...

moderator_super 28 февраля 2018 | 20:44

djuga:

«Берлога.инфо» сообщает , Котрикадзе беременна от Володина , Слуцкий свечку держал !

boooben 28 февраля 2018 | 20:47

А что, кто-то в этом сомневался? Кто-то предполагает, что в россии есть болельщики, имеющие желание и возможность за свой счет полететь в Корею болеть непонятно за кого? Тем, у кого есть на это деньги совершенно плевать на всякие боления, это не их стиль жизни. А у реальных болел едва на бутылку хватает, какая нафиг Корея!

matros__koshkin__007 28 февраля 2018 | 20:56

boooben:

Уверен, что любой, посмотревший хотя бы пару раз трансляции с триумфальной для вставшей с колен Великой России олимпиады, ни секунды не может сомневаться в блестящей, как всегда, организации наших дружных болельщиков. Мы, матросы, уверены, что если бы боление вынесли отдельным видом Олимпиады, российские болельщики завоевали бы серебряную медаль - золотая несомненно должна быть присуждена болельщицам из Северной Кореи. Так что нашим есть еще куда расти. Роисся, вперде!

vlad_kondrat 28 февраля 2018 | 20:49

moderator_super: Может Слуцкий любил Володина? что является более важным открытием. Ну у них там мода на тандемы, Вова+Дима=любовь.

tamplieres 28 февраля 2018 | 20:54

Следующим президентом России будет телевизор

kakslon 28 февраля 2018 | 21:01

tamplieres: Вангую-следующим президентом будет валовой внутренний продукт,с увеличением благосостоянием всех человеков на планете ЗЕМЛЯ.

captainobvious 28 февраля 2018 | 21:30

tamplieres: то есть всё, борьба телевизора с холодильником завершилась досрочно? ))

djuga 28 февраля 2018 | 20:55

moderator_super: Котрикадзе беременна от Володина
===================================================================

Завидуете Володину. Похоже, вы из "паниковских". Он тоже кричал: "Меня женщины не любят!.."
Понимаю, но не сочувствую.

olegleon 28 февраля 2018 | 20:49

djuga: так в том то и дурь, что людям за такую поездку ещё и деньжат подкинули, типа заставили их ехать, подкупив.

alehan00074 28 февраля 2018 | 20:40

olegleon:
дали инструкции о том, как себя вести
///////
Там у них пока что лучше бытово,-
Так чтоб я не отчубучил не того,-
Он мне дал прочесть брошюру - как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас.

snikkersnepper 28 февраля 2018 | 21:29

olegleon:

То есть вы полагаете, что за 2 недели Эхо сможет так кардинально улучшиться?...

ПС. Прикольно, конечно, - анонимный источник из Питера рассказывает про питерских чиновников порталу из Новосибирска.

(комментарий скрыт)

shlevet 28 февраля 2018 | 20:38

//...общественные организации, близкие к городской администрации, - уточнил источник.//

Спасибо ЭМ за конкретику

sab171 28 февраля 2018 | 20:41

и что здесь такого, Северная Корея так же поступила!

testmeter 28 февраля 2018 | 20:50

sab171: Да здравствует нерушимая дружба Северокорейского и Северорассейского народов! Да здравствует скрепноправославное учение Чучхе! Да здравствуют бессменные вожди Ким Чен Ын и Вов Пут Ин!

testmeter 28 февраля 2018 | 20:52

Россияне тоже таким же строем ходили, как и "болельщицы" из КНДР - в одинаковых куртках и шапках и с одинаковыми чемоданчиками?

martin5660 28 февраля 2018 | 20:58

sab171: У Северной Корее лучше получалось.Наши к следующей олимпиаде подтянутся.

tanber 28 февраля 2018 | 20:41

Верю что так и было.

putin_itogy 28 февраля 2018 | 20:47

Ким Чен Пут,
два брата - акробата.
Я презираю тебя, чекист!
Ридорок ты.
Каким ты был, слизняк, таким ты и остался.
Тьфу на тебя. (с)

weeta 28 февраля 2018 | 20:49

Удивляет даже не то, что люди продаются, а то, как их много. А ведь каждый - против проституции.

(комментарий скрыт)

nostradam 28 февраля 2018 | 20:55

Во всем мире болельщикИ платят за поезжку, только в странах типа России и Сев. Кореи - болельщикАМ.

bekipp 28 февраля 2018 | 20:57

Развлекаться наши миллиардеры - кто пятерки сворачивает в самолетики, кто холопов на олимпиаду засылает- главное не скучно, да и деньги куда-то девать надо.

solonko 28 февраля 2018 | 20:57

Россияне, вы сделали гэбэшника своим царем, теперь у вас вся ваша жизнь - не жизнь, а сплошная спецоперация.
По большому счету, это дерьмо, а не жизнь, особенно тогда, когда вашего согласия не спрашивают.

petya71 28 февраля 2018 | 21:02

Каждому призёру олимпиады-ключи от БМВ! Каждому российскому патриоту-болельщику по разнарядке от ФСБ на Олимпиаде-по Ладе Калине!Заплатим из собственного кармана за отечественных призёров,которые заявляли,что они своими победами поимели весь мир от имени РФии!Ура,товарищи!

perz 28 февраля 2018 | 21:04

Политики , вкладывая деньги в профессиональный спорт естественно хотят получить для себя дивиденды. Отсюда , в том числе , и допинги и оплачиваемые " волонтеры" . Спортсмены за свои достижения получают существенные вознаграждения, а политики дополнительные очки в погоне за популярностью.

yusu 28 февраля 2018 | 22:09

perz: " а политики дополнительные очки в погоне за популярностью.". Есть и вторая сторона медали: проплаченный организованный энтузиазм, переходящий в нарисованный одобрямс, всегда уходит унося с собой его организаторов.

ltric 28 февраля 2018 | 21:04

В Бильбао баски уже поставили точный диагноз: приехали русские "болельшики", фашисты. Точнее не скажешь. Ну а то, что им заплатили, так это естественно - фашист он не для того, чтобы работать. У них другая миссия.

komar 28 февраля 2018 | 21:05

Источник - Тайга.инфо ???
Либерасты столичные ссылаются на либерастов сибирских, которые пишут о делах петербургских! Браво! Да, такое надо публиковать в учебнике по заметанию следов.)))

Слушайте питерские либерасты - вам, двойка! Такую информацию своевременно не опубликовали!))))

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lnmanusnostras1 28 февраля 2018 | 21:30

Ахах, ААВ в отпуске что ли что такой бред пустили в сетку?

navy 28 февраля 2018 | 21:38

Депутат умер от передозировки крови младенцев.

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