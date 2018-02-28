Из России отправляли на Олимпиаду организованные группы болельщиков для обеспечения эффектных телетрансляций
Из России, как выяснилось, отправляли на Олимпиаду в Пхенчхан организованные группы болельщиков для обеспечения эффектных телетрансляций. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт «Тайга.инфо». По его данным, в частности, в Петербурге была сформирована группа из 300 человек. При этом болельщикам заплатили по 100 тысяч рублей и дали инструкции о том, как себя вести. Поездку финансировали общественные организации, близкие к городской администрации, — уточнил источник.
Комментарии36
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olegleon 28 февраля 2018 | 20:33
такими темпами Эхо ещё до 18 марта окончательно превратится в "жёлтую прессу"
djuga 28 февраля 2018 | 20:37
olegleon: Эхо ещё до 18 марта окончательно превратится в "жёлтую прессу"
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Читайте коричневую, кто мешает?
А если такое действительно было, то готов поставить рупь за сто, что поехали исключительно "приближенные" к городской администрации.
Эх, на таких условиях я бы тоже поехал!
gordy 28 февраля 2018 | 20:40
На Олимпиаду со своими потёмкинскими деревнями?
vor__mbh 28 февраля 2018 | 20:48
Классическая брехня в стиле англо-саксо-фейко-прессы ))))
Ни фактов, ни доказательств... лишь испорченный воздух эм.
budweiser23 28 февраля 2018 | 21:10
vor__mbh: а, чем олимпиада в Корее отличается от проплаченных митингов в поддержку власти, где башляют массовке по 300-500 руб, не могут же путерасты расписаться на весь мир в неплатёжеспособности населения?
djuga 28 февраля 2018 | 21:16
vor__mbh: Классическая брехня в стиле англо-саксо-фейко-прессы
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Скажите, вы не верите, что такое и возможно, и было?
Просто интересно.
haldey 28 февраля 2018 | 21:02
gordy: Вкусная стряпня? Прямо, супер новость... До чего еще опустится ЭМ? Помню были сказки про крыс с вагон в московском метро... ЭМ, пора реанимировать эти сказки и снова рассказывать, ваши слушатели все скушают, любую лапшу... Ганапольское лучше приправлять инопланетянами... Лапшу с ушей снимать не забываем))) А то места для новой лапши скоро не будет...
moderator_super 28 февраля 2018 | 20:44
djuga:
«Берлога.инфо» сообщает , Котрикадзе беременна от Володина , Слуцкий свечку держал !
boooben 28 февраля 2018 | 20:47
А что, кто-то в этом сомневался? Кто-то предполагает, что в россии есть болельщики, имеющие желание и возможность за свой счет полететь в Корею болеть непонятно за кого? Тем, у кого есть на это деньги совершенно плевать на всякие боления, это не их стиль жизни. А у реальных болел едва на бутылку хватает, какая нафиг Корея!
matros__koshkin__007 28 февраля 2018 | 20:56
boooben:
Уверен, что любой, посмотревший хотя бы пару раз трансляции с триумфальной для вставшей с колен Великой России олимпиады, ни секунды не может сомневаться в блестящей, как всегда, организации наших дружных болельщиков. Мы, матросы, уверены, что если бы боление вынесли отдельным видом Олимпиады, российские болельщики завоевали бы серебряную медаль - золотая несомненно должна быть присуждена болельщицам из Северной Кореи. Так что нашим есть еще куда расти. Роисся, вперде!
vlad_kondrat 28 февраля 2018 | 20:49
moderator_super: Может Слуцкий любил Володина? что является более важным открытием. Ну у них там мода на тандемы, Вова+Дима=любовь.
tamplieres 28 февраля 2018 | 20:54
Следующим президентом России будет телевизор
kakslon 28 февраля 2018 | 21:01
tamplieres: Вангую-следующим президентом будет валовой внутренний продукт,с увеличением благосостоянием всех человеков на планете ЗЕМЛЯ.
captainobvious 28 февраля 2018 | 21:30
tamplieres: то есть всё, борьба телевизора с холодильником завершилась досрочно? ))
djuga 28 февраля 2018 | 20:55
moderator_super: Котрикадзе беременна от Володина
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Завидуете Володину. Похоже, вы из "паниковских". Он тоже кричал: "Меня женщины не любят!.."
Понимаю, но не сочувствую.
olegleon 28 февраля 2018 | 20:49
djuga: так в том то и дурь, что людям за такую поездку ещё и деньжат подкинули, типа заставили их ехать, подкупив.
alehan00074 28 февраля 2018 | 20:40
olegleon:
дали инструкции о том, как себя вести
///////
Там у них пока что лучше бытово,-
Так чтоб я не отчубучил не того,-
Он мне дал прочесть брошюру - как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас.
snikkersnepper 28 февраля 2018 | 21:29
olegleon:
То есть вы полагаете, что за 2 недели Эхо сможет так кардинально улучшиться?...
ПС. Прикольно, конечно, - анонимный источник из Питера рассказывает про питерских чиновников порталу из Новосибирска.
shlevet 28 февраля 2018 | 20:38
//...общественные организации, близкие к городской администрации, - уточнил источник.//
Спасибо ЭМ за конкретику
sab171 28 февраля 2018 | 20:41
и что здесь такого, Северная Корея так же поступила!
testmeter 28 февраля 2018 | 20:50
sab171: Да здравствует нерушимая дружба Северокорейского и Северорассейского народов! Да здравствует скрепноправославное учение Чучхе! Да здравствуют бессменные вожди Ким Чен Ын и Вов Пут Ин!
testmeter 28 февраля 2018 | 20:52
Россияне тоже таким же строем ходили, как и "болельщицы" из КНДР - в одинаковых куртках и шапках и с одинаковыми чемоданчиками?
martin5660 28 февраля 2018 | 20:58
sab171: У Северной Корее лучше получалось.Наши к следующей олимпиаде подтянутся.
tanber 28 февраля 2018 | 20:41
Верю что так и было.
putin_itogy 28 февраля 2018 | 20:47
Ким Чен Пут,
два брата - акробата.
Я презираю тебя, чекист!
Ридорок ты.
Каким ты был, слизняк, таким ты и остался.
Тьфу на тебя. (с)
weeta 28 февраля 2018 | 20:49
Удивляет даже не то, что люди продаются, а то, как их много. А ведь каждый - против проституции.
nostradam 28 февраля 2018 | 20:55
Во всем мире болельщикИ платят за поезжку, только в странах типа России и Сев. Кореи - болельщикАМ.
bekipp 28 февраля 2018 | 20:57
Развлекаться наши миллиардеры - кто пятерки сворачивает в самолетики, кто холопов на олимпиаду засылает- главное не скучно, да и деньги куда-то девать надо.
solonko 28 февраля 2018 | 20:57
Россияне, вы сделали гэбэшника своим царем, теперь у вас вся ваша жизнь - не жизнь, а сплошная спецоперация.
По большому счету, это дерьмо, а не жизнь, особенно тогда, когда вашего согласия не спрашивают.
petya71 28 февраля 2018 | 21:02
Каждому призёру олимпиады-ключи от БМВ! Каждому российскому патриоту-болельщику по разнарядке от ФСБ на Олимпиаде-по Ладе Калине!Заплатим из собственного кармана за отечественных призёров,которые заявляли,что они своими победами поимели весь мир от имени РФии!Ура,товарищи!
perz 28 февраля 2018 | 21:04
Политики , вкладывая деньги в профессиональный спорт естественно хотят получить для себя дивиденды. Отсюда , в том числе , и допинги и оплачиваемые " волонтеры" . Спортсмены за свои достижения получают существенные вознаграждения, а политики дополнительные очки в погоне за популярностью.
yusu 28 февраля 2018 | 22:09
perz: " а политики дополнительные очки в погоне за популярностью.". Есть и вторая сторона медали: проплаченный организованный энтузиазм, переходящий в нарисованный одобрямс, всегда уходит унося с собой его организаторов.
ltric 28 февраля 2018 | 21:04
В Бильбао баски уже поставили точный диагноз: приехали русские "болельшики", фашисты. Точнее не скажешь. Ну а то, что им заплатили, так это естественно - фашист он не для того, чтобы работать. У них другая миссия.
komar 28 февраля 2018 | 21:05
Источник - Тайга.инфо ???
Либерасты столичные ссылаются на либерастов сибирских, которые пишут о делах петербургских! Браво! Да, такое надо публиковать в учебнике по заметанию следов.)))
Слушайте питерские либерасты - вам, двойка! Такую информацию своевременно не опубликовали!))))
lnmanusnostras1 28 февраля 2018 | 21:30
Ахах, ААВ в отпуске что ли что такой бред пустили в сетку?
navy 28 февраля 2018 | 21:38
Депутат умер от передозировки крови младенцев.