Из России отправляли на Олимпиаду организованные группы болельщиков для обеспечения эффектных телетрансляций

Из России, как выяснилось, отправляли на Олимпиаду в Пхенчхан организованные группы болельщиков для обеспечения эффектных телетрансляций. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт «Тайга.инфо». По его данным, в частности, в Петербурге была сформирована группа из 300 человек. При этом болельщикам заплатили по 100 тысяч рублей и дали инструкции о том, как себя вести. Поездку финансировали общественные организации, близкие к городской администрации, — уточнил источник.