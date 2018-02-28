От желающих купить билеты на Чемпионат мира по футболу поступило почти 5 миллионов заявок
Об этом рассказал сегодня генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. Он отметил, что 45% запросов приходится на иностранцев. По словам Сорокина, 700 тысяч заявок уже распределены. Это было сделано во время первой волны продаж.
Комментарии3
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metalug 28 февраля 2018 | 20:20
Иностранцы это казахи, азербайджанцы и прочие ближние снговцы?
хозяева приличных гостиниц уже плаяут. Снимают бронирование номеров иностранцы на время ЧМ.
vor__mbh 28 февраля 2018 | 20:30
Это естественное желание золото миллиарда попасть в Россию - потому что Россия проводит самые качественные, безопасные, высокотехнологичные и недорогие для туристов спортивные мероприятия.
АЧТОТАМУХОХЛОВ ?? ;-D
snikkersnepper 28 февраля 2018 | 21:25
...Сборная Египта во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет базироваться в Грозном, так как команде очень понравилась вся необходимая инфраструктура для тренировок и проживания, заявил помощник главного тренера команды Хосе Карлос Фантагуцци.
"Грозный – очень хорошее место для тренировок, мы сможем концентрироваться на подготовке к играм чемпионата мира. Нам понравились в Грозном все необходимые объекты, в том числе стадион - он очень хороший. Так что мы думаем, что сделали прекрасный выбор", - сказал Фантагуцци журналистам...
Вместо тысячи слов.