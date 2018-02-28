Стадион «Екатеринбург – арена» введён в эксплуатацию после реконструкции к матчам Чемпионата мира по футболу
Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик и при этом оборудовать его по современным международным стандартам, говорят местные власти. Первая игра на обновлённой «Екатеринбург-арене» состоится 1 апреля.
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kir_pich_101 28 февраля 2018 | 09:41
Ждём репортажа с места события по расхищению бюджетных средств.