Жириновский раскритиковал формат телевизионных предвыборных дебатов и сравнил их со школьным уроком
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал формат телевизионных предвыборных дебатов и сравнил их со школьным уроком. Его поддержала Ксения Собчак. Она потребовала проводить дебаты только в прямом эфире и в вечернее время. Об этом кандидаты заявили в ходе выступления на Первом канале.
Первые дебаты прошли на Радио России. Из четырёх кандидатов пришёл только Владимир Жириновский. Остальных представляли доверенные лица. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала странной эту ситуацию. Она напомнила, сто многие кандидаты жаловались на недостаточное освещение их деятельности.
Комментарии5
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rom8883 28 февраля 2018 | 09:40
Когда в дебатах Путина увидим?
alo0000 28 февраля 2018 | 09:48
rom8883: С "мужиками" на озере Ильмень во время рыбалки у костерка да за ушицей.
tag188 28 февраля 2018 | 09:48
Жириновский раскритиковал формат телевизионных предвыборных дебатов и сравнил их со школьным уроком
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Ой, и кто ж это виноват? Кто старательно год за годом превращал выборы в цирк?
Вины "конструктивной" оппозиции третий десяток лет протирающей штаны в парламенте в этом нет никакой, да?
ebyvenediktova 28 февраля 2018 | 09:50
Скорее всего это приехал цирк с ведущими артистами "Клоуном Вольфрамом Ваннадьевичем и Кобылой Ксюшей"
croaker 28 февраля 2018 | 09:52
Дебаты для "овощей". Сойдут и такие.