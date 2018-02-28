Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал формат телевизионных предвыборных дебатов и сравнил их со школьным уроком. Его поддержала Ксения Собчак. Она потребовала проводить дебаты только в прямом эфире и в вечернее время. Об этом кандидаты заявили в ходе выступления на Первом канале.

Первые дебаты прошли на Радио России. Из четырёх кандидатов пришёл только Владимир Жириновский. Остальных представляли доверенные лица. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала странной эту ситуацию. Она напомнила, сто многие кандидаты жаловались на недостаточное освещение их деятельности.