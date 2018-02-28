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09:30, 28 февраля 2018

В Тверском суде пройдут прения сторон по делу школьника, который распылил газовый баллончик в лицо бойца Нацгвардии

В Тверском суде сегодня пройдут прения сторон по делу школьника Михаила Галяшкина, который распылил газовый баллончик в лицо бойца Нацгвардии. Произошло это 12 июня на акции сторонников Алексея Навального.

Тверской суд закончил изучать доказательства стороны защиты и выслушал свидетелей. На заседании допросили и самого обвиняемого. Михаил Галяшкин рассказал, что во время митинга наблюдал множество проявлений насилия к гражданам со стороны силовиков, и когда это случилось рядом, он «импульсивно» распылил газовый баллончик, который носит с собой. По словам юноши, он так поступил, потому что полицейские били и толкали людей. А сотрудники ОМОНа, не представляясь, подходили и выхватывали граждан из толпы, отмечает портал «Медиазона». 17-летний Михаил Галяшкин с 16 июня находится под домашним арестом. Его судят по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Как сказано в документах следствия, в результате действий юноши боец Нацгвардии получил химический ожог глаз.

В сентябре Следственный комитет начал проверку силовиков, которые задерживали Михаила Галяшкина, поскольку после задержания у юноши обнаружили кровоподтек на шее.

Комментарии

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sergeev67 28 февраля 2018 | 09:34

Расстрелять?
А несчастному росгвардейцу - пятикомнатную квартиру.

russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 09:42

sergeev67: А пацаненка - расстрелять из пушки, как нацпредателя, подпиндосника, хомяка, ятую колонну, власовца, жидобандеру!!! Ишь, чего удумал - сопротивляться путинцу!!!

nikitin43 28 февраля 2018 | 09:53

russkie_za_sverjenie: кто Навальному глаз повредил так и не нашли , при том его знают .

olegleon 28 февраля 2018 | 09:37

"он «импульсивно» распылил газовый баллончик, который носит с собой"

т.е. психически не стабильный. сажать не надо, а надо лечить таких "импульсивных"

kir_pich_101 28 февраля 2018 | 09:37

А когда доблестные воины распыляют в толпу Расеян, то они, конечно, испытывают удовольствие...
Год дадут, увы...

ebyvenediktova 28 февраля 2018 | 09:44

kir_pich_101: Ты придурок смотри мировые новости, где в твоих штатах и в европах митингующих давят танками и поливают ледяной водой, окуривая газом и пуляя в них резиновыми пулями в лучшем случае, но в России это законодательно запрещено и поэтому такие как ты мудаки пользуются пробелами российского законодательства.

zaxs 28 февраля 2018 | 09:49

ebyvenediktova: Вы еще забыли указать "бомбя самолетами" и "линчуя негров".

ltyio 28 февраля 2018 | 09:39

Что значит импульсивно распылил ? А был бы у него пистолет - он бы импульсивно выстрелил ?

liberal_vulgaris 28 февраля 2018 | 09:40

Еще одному малолетнему быдлану навальный жизнь сломал :(

ebyvenediktova 28 февраля 2018 | 09:41

Мальчик явно дурак, больше слов нет, не понимает, что ему жить в России, а не в европах. Распылить ему в личико баллончик с газом и не оказать медицинской помощи, а там пускай познаёт плоды своего труда.

captainobvious 28 февраля 2018 | 09:43

граждане, помните! вера в Навального и прекрасную Россию будущего не освобождает вас от ответственности! ))

prostovanya 28 февраля 2018 | 09:43

Боец росгвардии получил моральную травму и испытал физические страдания...

serg2010 28 февраля 2018 | 09:50

prostovanya: Вообще химический ожог - это вред здоровью.

rom8883 28 февраля 2018 | 09:44

Полицаям дана индульгенция на беспредел. Друзьям всё, врагам закон. Как много врагов у Путина!

protiv777 28 февраля 2018 | 09:47

Пора сисяна реально закрывать.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
Статья 33. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

fikus74 28 февраля 2018 | 09:51

Это был дезодорант, нацбойцы вонючие как московские бомжи.

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