В Тверском суде пройдут прения сторон по делу школьника, который распылил газовый баллончик в лицо бойца Нацгвардии
В Тверском суде сегодня пройдут прения сторон по делу школьника Михаила Галяшкина, который распылил газовый баллончик в лицо бойца Нацгвардии. Произошло это 12 июня на акции сторонников Алексея Навального.
Тверской суд закончил изучать доказательства стороны защиты и выслушал свидетелей. На заседании допросили и самого обвиняемого. Михаил Галяшкин рассказал, что во время митинга наблюдал множество проявлений насилия к гражданам со стороны силовиков, и когда это случилось рядом, он «импульсивно» распылил газовый баллончик, который носит с собой. По словам юноши, он так поступил, потому что полицейские били и толкали людей. А сотрудники ОМОНа, не представляясь, подходили и выхватывали граждан из толпы, отмечает портал «Медиазона». 17-летний Михаил Галяшкин с 16 июня находится под домашним арестом. Его судят по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Как сказано в документах следствия, в результате действий юноши боец Нацгвардии получил химический ожог глаз.
В сентябре Следственный комитет начал проверку силовиков, которые задерживали Михаила Галяшкина, поскольку после задержания у юноши обнаружили кровоподтек на шее.
Комментарии16
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sergeev67 28 февраля 2018 | 09:34
Расстрелять?
А несчастному росгвардейцу - пятикомнатную квартиру.
russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 09:42
sergeev67: А пацаненка - расстрелять из пушки, как нацпредателя, подпиндосника, хомяка, ятую колонну, власовца, жидобандеру!!! Ишь, чего удумал - сопротивляться путинцу!!!
nikitin43 28 февраля 2018 | 09:53
russkie_za_sverjenie: кто Навальному глаз повредил так и не нашли , при том его знают .
olegleon 28 февраля 2018 | 09:37
"он «импульсивно» распылил газовый баллончик, который носит с собой"
т.е. психически не стабильный. сажать не надо, а надо лечить таких "импульсивных"
kir_pich_101 28 февраля 2018 | 09:37
А когда доблестные воины распыляют в толпу Расеян, то они, конечно, испытывают удовольствие...
Год дадут, увы...
ebyvenediktova 28 февраля 2018 | 09:44
kir_pich_101: Ты придурок смотри мировые новости, где в твоих штатах и в европах митингующих давят танками и поливают ледяной водой, окуривая газом и пуляя в них резиновыми пулями в лучшем случае, но в России это законодательно запрещено и поэтому такие как ты мудаки пользуются пробелами российского законодательства.
zaxs 28 февраля 2018 | 09:49
ebyvenediktova: Вы еще забыли указать "бомбя самолетами" и "линчуя негров".
ltyio 28 февраля 2018 | 09:39
Что значит импульсивно распылил ? А был бы у него пистолет - он бы импульсивно выстрелил ?
liberal_vulgaris 28 февраля 2018 | 09:40
Еще одному малолетнему быдлану навальный жизнь сломал :(
ebyvenediktova 28 февраля 2018 | 09:41
Мальчик явно дурак, больше слов нет, не понимает, что ему жить в России, а не в европах. Распылить ему в личико баллончик с газом и не оказать медицинской помощи, а там пускай познаёт плоды своего труда.
captainobvious 28 февраля 2018 | 09:43
граждане, помните! вера в Навального и прекрасную Россию будущего не освобождает вас от ответственности! ))
prostovanya 28 февраля 2018 | 09:43
Боец росгвардии получил моральную травму и испытал физические страдания...
serg2010 28 февраля 2018 | 09:50
prostovanya: Вообще химический ожог - это вред здоровью.
rom8883 28 февраля 2018 | 09:44
Полицаям дана индульгенция на беспредел. Друзьям всё, врагам закон. Как много врагов у Путина!
protiv777 28 февраля 2018 | 09:47
Пора сисяна реально закрывать.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
fikus74 28 февраля 2018 | 09:51
Это был дезодорант, нацбойцы вонючие как московские бомжи.