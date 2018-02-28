В Тверском суде пройдут прения сторон по делу школьника, который распылил газовый баллончик в лицо бойца Нацгвардии

В Тверском суде сегодня пройдут прения сторон по делу школьника Михаила Галяшкина, который распылил газовый баллончик в лицо бойца Нацгвардии. Произошло это 12 июня на акции сторонников Алексея Навального.

Тверской суд закончил изучать доказательства стороны защиты и выслушал свидетелей. На заседании допросили и самого обвиняемого. Михаил Галяшкин рассказал, что во время митинга наблюдал множество проявлений насилия к гражданам со стороны силовиков, и когда это случилось рядом, он «импульсивно» распылил газовый баллончик, который носит с собой. По словам юноши, он так поступил, потому что полицейские били и толкали людей. А сотрудники ОМОНа, не представляясь, подходили и выхватывали граждан из толпы, отмечает портал «Медиазона». 17-летний Михаил Галяшкин с 16 июня находится под домашним арестом. Его судят по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Как сказано в документах следствия, в результате действий юноши боец Нацгвардии получил химический ожог глаз.

В сентябре Следственный комитет начал проверку силовиков, которые задерживали Михаила Галяшкина, поскольку после задержания у юноши обнаружили кровоподтек на шее.