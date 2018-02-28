В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, который пытался провезти в багаже 4 килограмма кокаина
В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, который пытался провезти в багаже 4 килограмма кокаина, написала в Фэйсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Газета «Кларин» выяснила, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Задержанный планировал лететь в Германию рейсом Люфтганзы.
Комментарии13
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olegleon 28 февраля 2018 | 09:33
значит Люфтханза причастна к наркотрафику
tvitov66 28 февраля 2018 | 09:51
Расхождение по весу между данными аргентинской полицией и Патрушевым в 20 кг, а тут только 5 кг, значит еще 15 кг осталось найти.
Пы Сы: А хорошая задачка по математике 3-го класса получается!
aleksandr39 28 февраля 2018 | 09:52
olegleon: Этот российский гражданин типичный наркоторговец из ОПГ " днр -лугандон " .
russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 09:33
Отпустить. наградить. Дать должность в госкорпорации. Он же дело мидовцев России продолжает!!
- Да здравствует наш национальный дилер Владимир Владимирович Путин!
- Ты хотел сказать "Лидер"?
- Нет.
tks 28 февраля 2018 | 09:34
Печальная лошадь прислала человечка за срочной дозой!
skolzki 28 февраля 2018 | 09:40
tks: olegleon: Ну дык если 11 морских котиков из сша сегодня после того как унюхались содержимым конверта получили передоз , я уже понял конечный адрес этих посылок ))))))))))))))))))))
zztop1960 28 февраля 2018 | 09:47
tks: Это не из тех 27 кг , которые испарились ?
lapuh 28 февраля 2018 | 09:34
Задержанный планировал.
"Несёт меня, мой дельтаплаааан...."
mikhail_spb_ 28 февраля 2018 | 09:35
Очевидно, что теперь западные русофобы будут подбрасывать кокс в багаж россиян.
Они не могут спокойно терпеть поднимающуюся с колен супердержаву!
kir_pich_101 28 февраля 2018 | 09:35
Муки не было, пришлось...
otets_zvezdonyi_ 28 февраля 2018 | 09:40
Ох, как он сетовал: "Где закон? Нету, мол.
Я могу, мол, опоздать на рейс.
Но Христа распятого в половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес. (с)
nikitin43 28 февраля 2018 | 09:49
ни как в кремле без кокса не могут , последних героев кидают на амбразуру.
mumaras 28 февраля 2018 | 09:49
Так... 4кг нашлось! Где то еще 23кг из "потерянных" по багажам лежат...