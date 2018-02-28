В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, который пытался провезти в багаже 4 килограмма кокаина, написала в Фэйсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Газета «Кларин» выяснила, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Задержанный планировал лететь в Германию рейсом Люфтганзы.