В Иерусалиме после трехдневного перерыва открылся храм Гроба Господня
В воскресенье его закрыли в знак протеста против налоговой политики иерусалимских властей.
Двери храма распахнулись в 4 утра по местному времени. Старший хранитель ключа от святыни Ваджих Нусейбе сказал, что рад видеть вернувшихся паломников и поблагодарил тех, кто помог восстановить статус-кво, передает ТАСС. Впрочем, финансовый спор между представителями церквей, которые обладают правами на храм и городскими властями, еще не разрешен. Власти Израиля создали рабочую группу, которая будет разбираться в ситуации. В мэрии Иерусалима настаивают, что долг по муниципальному налогу на недвижимость христианских церквей составляет более 186 млн. долларов. Речь идет о доходах, которые конфессии получают от коммерческой недвижимости. Это гостиницы, строения и служебные помещения, которые не предназначены для религиозных нужд. В ответ на требования муниципалитета представители греческой церкви, Армянской апостольской церкви и ордена францисканцев пошли на крайние меры и впервые с момента образования государства Израиль, закрыли двери храма.
Израильские власти пока что приостановили процедуру взыскания муниципального налога с недвижимости церквей в Иерусалиме.
Комментарии5
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ha12raz 28 февраля 2018 | 09:17
Идиотов и так обманули на 2 тысячи лет.....и что ?
Они поумнели ?
Нет....так пусть платят, за свой идиотизм.
Вообще то древнееврейского мифического еврея сейчас не требуется......у нас есть соловьиное дерьмо, кисель ТВ, норкины и пр. священнослужители говна.
ivorytower 28 февраля 2018 | 09:49
ha12raz: Скаклобабуин, разве в скаклобабуинии не запретили пока российских каналов?
gennadiy_s Геннадий Смолкин 28 февраля 2018 | 09:30
Приветствую такое решение! Хоть у кого-то мозги есть.
Очевидно: не должны финансовые, политические и прочие разногласия властей вредить рядовым людям, тем более в такой сфере как религия.
ivorytower 28 февраля 2018 | 09:51
gennadiy_s: В Израиле нет коррупции! Вывсеврети!
rom8883 28 февраля 2018 | 09:52
Налоги должны платить все, кто живёт в государстве.