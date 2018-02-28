В Иерусалиме после трехдневного перерыва открылся храм Гроба Господня

В воскресенье его закрыли в знак протеста против налоговой политики иерусалимских властей.

Двери храма распахнулись в 4 утра по местному времени. Старший хранитель ключа от святыни Ваджих Нусейбе сказал, что рад видеть вернувшихся паломников и поблагодарил тех, кто помог восстановить статус-кво, передает ТАСС. Впрочем, финансовый спор между представителями церквей, которые обладают правами на храм и городскими властями, еще не разрешен. Власти Израиля создали рабочую группу, которая будет разбираться в ситуации. В мэрии Иерусалима настаивают, что долг по муниципальному налогу на недвижимость христианских церквей составляет более 186 млн. долларов. Речь идет о доходах, которые конфессии получают от коммерческой недвижимости. Это гостиницы, строения и служебные помещения, которые не предназначены для религиозных нужд. В ответ на требования муниципалитета представители греческой церкви, Армянской апостольской церкви и ордена францисканцев пошли на крайние меры и впервые с момента образования государства Израиль, закрыли двери храма.

Израильские власти пока что приостановили процедуру взыскания муниципального налога с недвижимости церквей в Иерусалиме.